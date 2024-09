Boskie nagranie DJ Khaleda, gościnnie Kendrick Lamar i Big Sean

DJ Khaled nie może narzekać ostatnimi czasy. Do pracy nad długo wyczekiwanym albumem “Major Key” – swoją drogą musicie zobaczyć okładkę płyty – udało mu się zaprosić samego Jaya Z i Future’a, którzy pojawili się w “I Got the Keys”, a niedawno także jedną z wysp nazwano zwrotem, który spopularyzował. Ciągle twierdzi, że jest najlepszym raperem na świecie, więc w sumie taki obrót spraw nas nie dziwi.

Teraz Khaled podzielił się kolejną zapowiedzią nadchodzącej płyty, “Holy Key”. Tym razem gościnnie w piosence pojawiają się Kendrick Lamar, Big Sean oraz piosenkarka Betty Wright. Robi wrażenie, prawda? Wright była popularna w latach 70-tych, gdy śpiewała takie numery jak “Clean Up Woman”. Big Sean odniósł się w piosence m. in. do białej supremacji i brutalności policji. “Doctor King meet Dr Dre / except this doctor lost all his patience / Have you tied up in a basement with you and your partner facing adjacent / Until you deposit payment or reparations” – słyszymy w jego zwrotce.

Kendrick Lamar nie pozostaje w cieniu. Swoją część otwiera wersami: “Everything I touch may disintegrate into dust, uh huh / Everything I trust may dishonor me in disgust”, po czym kończy wymownym: “Crab and Oyster with gorgeous abortions, I require thee / Flesh and poison the point is the reason, you won’t die in peace”. Nie ma potrzeby, by pisać jak bardzo zręczny i inteligentny jest Lamar, ale z drugiej strony, dlaczego by tego nie powtarzać w nieskończoność?

Sprawdźcie “Holy Key” poniżej. “Major Key” ukaże się 29 lipca.