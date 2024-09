Jazz Cartier zaprezentował nam szczery, refleksyjny numer “Just In Case”

Autorem zdjęcia jest Luis Mora

Po wydanym w lutym albumie “Hotel Paranoia” Jazz Cartier długo milczał. Co prawda pojawił się w “Ring 4x” wraz z YE Ali, ale pomijając ten fakt, to w zasadzie nie mieliśmy okazji posłuchać żadnych nowości od pochodzącego z Toronto rapera. Jednak kilka dni temu na antenie Noisey Radio w Beats 1 zaprezentowaliśmy “Just in Case” – mocny, introspektywny kawałek Jazza, w którym śmiało mówi o swoich wadach. “I’m not an admirable man”, rapuje, dodając “I am a liar, I am a cheat, I am becoming my dad / I got some blood on the leaves / I got some blood on my hands”. Produkcją zajął się Lantz, z którym raper współpracował już wcześniej.

Wszystkim wytrwałym polecamy słuchanie Noisey Radio w Beats 1 o trzeciej nad ranem polskiego czasu. Sprawdźcie “Just in Case” poniżej: