Hej Kid Rock, przesuń się! W mieście pojawił się nowy szeryf

Artykuł oryginalnie został opublikowany na Noisey Germany.

Jeśli do tej pory nie poznaliście Brancheza to jeszcze nie koniec świata, lecz to na pewno najwyższy czas by dać mu szansę i odpalić jego numer. Producent i DJ z Nowego Jorku skumał się ze spoko gościem o ksywce Big Wet, z którym nagrał kawałek “Turn Up On The Weekend”. Piosenka to nie tylko doskonała satyra wyśmiewająca wszystkie “osiągnięcia” zidiociałego kowboja Kid Rocka; to również niesamowicie chwytliwy utwór przyklejający się do twojego mózgu niczym tasiemiec do jelit lub wchodzący w głowę gładko jak ostroga nader pijanego rednecka w rui na rodeo. Jak widzicie na pewno dacie się złapać… ale co do cholery? Monster trucki i narty wodne? Posłuchajcie tego natychmiast!

Nie ma za co.