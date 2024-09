Supergrupa Alice Cooper i Johnny’ego Deppa – Hollywood Vampires – łagodzi konflikt pokoleń

Grupa Hollywood Vampires otrzymała swoją nazwę na cześć obdarzonego złą sławą klubu funkcjonującego w latach 70, który doprowadził wielu gwiazdorów do takiego stopnia rozpusty, jaki pieszczoszki rodem z XXI wieku z trudnością mogą ogarnąć. Projekt przetrwał dekady, wciągając po drodze w swoje szeregi takie osobistości jak Keith Moon i John Lennon. A teraz po raz kolejny zieje piekielnym ogniem.

Obecny skład zespołu to spełnienie mokrych snów każdego fana metalu lat 80 – Alice Cooper jako trzon, a poza nim Johnny Depp, Joe Perry z Aerosmith oraz znani z Guns’n’Roses Duff McKagan i Matt Sorum. Lista muzyków sesyjnych rozciąga się od Sir Paula McCartneya do Dave’a Grohla, Perry Ferrela, Slasha, Joe Walsha, Kip Wingera i wielu innych. To zajawka w stylu “We Are the World” z udziałem bogów rocka lat 70, 80 i chyba również 90 (za sprawą Foo Fighters). A ich muzyka to czysta poezja!

Debiutancki album zespołu, zatytułowany “Hollywood Vampires” ukaże się 11 września, a w geście solidarności z innymi muzykami, cały dochód ze sprzedaży zostanie przeznaczony na wspierającą muzyczne talenty organizację MusiCares.

Zespół ujawnił już parę kawałków na YouTube. Wśród nich na szczególną uwagę zasługuje cover “My Generation” The Who oraz “School’s Out/Another Brick in the Wall” z Brianem Johnsonem z AC/DC na wokalu! Posłuchajcie poniżej.