Nic lepszego się już dziś nie wydarzy! “Damn” Kendricka Lamara w całości w sieci

To już teraz. “Damn” dostępne w całości do odsłuchu!

Kendrick sygnalizował nadchodzącą kontynuację “To Pimp a Butterfly” prawie trzy tygodnie temu, kiedy usunął wszystko ze swojego Instagrama, pozostawiając tylko jedno zdjęcie. Następnie opublikował “The Heart Part 4”, gdzie zdeklarował “1-2-3-4-5 / I am the greatest rapper alive”, a także nakreślił możliwą datę premiery całego krążka. “Y’all got ’til April the 7th to get your shit together” – nawijał.

“Humble” pojawiło się 30 marca. Za produkcję singla odpowiada Mike WiLL Made-It, a reżyserią klipu zajęli się Dave Meyers oraz The Little Homies. Wyszło tak jakby zajebiście.

W wyznaczonym przez Kendricka dniu zapadła jednak cisza. Dopiero chwilę później ogłoszono, że “Damn” pojawi się tydzień później (czyli dzisiaj), ujawniono okładkę do płyty, potwierdzono kooperacje z Rihanną (!) oraz U2 (!!).

Finału tej historii możecie posłuchać poniżej.

