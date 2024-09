Rzuć wszystko i sprawdź nowy klip Hurry “Casual Feelings”

Dobra, spoko, musicie to sprawdzić. Hurry to trójka świetnych gości z Filadelfii, którzy grają jeszcze wspanialszego rocka. “Filadelfia?” – spytasz sam siebie. “Skąd znam to miasto?” – dodasz. Otóż, drogi przyjacielu, Filadelfia jest domem także dla Modern Baseball, Beach Slang, Hop Along, Cayetany, The Menzingers, Sheer Mag, Mannequin Pussy, Vectora, JANK i tylu innych dobrych zespołów, że aż kusi, by rzec, iż jedynie miasto w Pensylwanii rodzi genialnych muzyków (czego oczywiście nie napiszemy, gdyż to nieprawda, a my nie publikujemy kłamstw). Chodzi o to, że słuchając Hurry możesz stwierdzić, że to dobry zespół, ponieważ grupy z Filadelfii są świetne. Teraz rozumiesz?​

Hurry gra lekki, wpadający w ucho rock, który jest zarówno taneczny jak i odrywający od niepokojów codzienności. Ale nie ufajcie mi na słowo. Sami możecie zobaczyć jak zajebiści są goście z Hurry oglądając przygotowany przez nich klip do “Casual Feelings”. To “telefoniczna kinematografia” wysokich lotów, której efekt chcemy pokazać wam dzisiaj. Obejrzyjcie jak Matt Scottoline, Joe DeCarolis i Rob DeCarolis wchodzą sobie na głowę, by zagrać numer. Ostre! ​