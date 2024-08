Interaktywna mapa, która pokazuje najlepsze miejsca na publiczny seks

Artykuł pierwotnie ukazał się na VICE Spain

W Hiszpanii picadero stanowi określenie publicznego miejsca, do którego udają się pary, kiedy z jakiegoś powodu nie mogą uprawiać seksu w domu albo chcą przydać pikanterii swojemu życiu erotycznemu. Dzięki hiszpańskiemu projektantowi stron internetowych znajdowanie takich miejsc stało się łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej.

W 2009 roku 43-letni Josean założył stronę Mispicaderos, która ma pomóc parom w szukaniu najlepszych dla nich picaderos. Od samego początku zachęcał internautów, aby oznaczali na mapie swoje ulubione miejsca oraz je oceniali. Od tamtego czasu na stronie pojawiły się tysiące picaderos, z czego ponad 12 tysięcy w samej Hiszpanii. Można je wyszukiwać po lokalizacji, orientacji seksualnej stałych bywalców, prywatności, rodzaju transportu dojeżdżającego do danego miejsca oraz tego, ile pomieści się tam osób.

Strona oferuje wiele opcji, od malowniczych, zacisznych parkingów i przydrożnych pensjonatów, do toalet w centrach handlowych i tanich hoteli, w których organizowane są imprezy erotyczne. Po poproszeniu, żebyśmy nie podawali jego prawdziwych danych, Josean opowiedział mi o swojej misji, uchodzeniu wśród znajomych za eksperta od seksu, a także planach spopularyzowania strony na całym świecie.

VICE: Hej, Josean. Jak wpadłeś na ten pomysł?

Josean: Wszystko zaczęło się w 2009 roku, kiedy zauważyłem, że nie istnieją żadne strony, na których pary mogłyby znaleźć informacje o nowych i ekscytujących miejscach do uprawiania seksu. Ponieważ jestem projektantem stron internetowych, postanowiłem sam ją stworzyć. Początkowo nowe miejsca podpowiadali mi jedynie kumple i tylko oni zostawiali recenzje, ale strona szybko stała się popularna i inni użytkownicy również zaczęli się na niej udzielać. Pierwsze picadero, które oznaczono na mapie, już wcześniej było bardzo znane – miejsce przy drodze prowadzącej do pasma górskiego Artxanda obok Bilbao. Kiedy się tamtędy jedzie, czasem na poboczu można zobaczyć rzędy zaparkowanych samochodów, w których zabawiają się pary.

Jaki jest twój główny cel?

Stworzenie strony, na której ludzie będą mogli udostępniać swoje ulubione miejsca do uprawiania seksu, a inni będą z nich korzystać. Zanim założyłem tę witrynę, wszystkie hiszpańskie pary musiały pytać o to znajomych.

Jedno z 4 miejsc oznaczonych w całej Polsce. „Cudowne miejsce, żeby zatrzymać się na miłość!”.

Widzę, że jako picaderos zostały oznaczone lotniska, centra handlowe i właściwie każde miejsce, w którym można liczyć na choć odrobinę prywatności.

Już od dawna nie szokują mnie propozycje innych ludzi. Zrozumiałem, że jeśli w jakimś budynku jest toaleta lub szatnia, na pewno ktoś już tam uprawiał seks.

Poza nastolatkami, którzy wymykają się z domu, kto według ciebie najczęściej korzysta z twojej strony internetowej?

Sądzę, że istnieją trzy główne powody, dla których ktoś wybiera się do picadero – nie może tego robić we własnym mieszkaniu, ma romans albo chce spróbować czegoś nowego.

Dla porównania: miłosna mapa Barcelony

Jakie jest najdziwniejsze miejsce, które kiedykolwiek zasugerował użytkownik?

Zdecydowana większość picaderos to miejsca, które nie stanowią większego zaskoczenia, chociażby muzea, toalety czy cmentarze. Jednak kiedy widzę fałszywy wpis – na przykład ktoś dodaje dom znanego polityka – od razu go kasuję. Raz dostałem gniewny list od pewnego klasztoru z żądaniem, żebym usunął go ze strony albo mnie pozwą. Oczywiście to zrobiłem, ponieważ nie prowadzę tej witryny po to, aby wkurzać ludzi. Jednak nie mogę przestać się zastanawiać, kto z klasztoru to znalazł i co właściwie robił na mojej stronie.

Swoją drogą, jakiś czas temu razem z moją dziewczyną odkryliśmy świetnie picadero: w seks-shopie, w którym znajduje się pokój zaprojektowany z myślą o parach. Kilka minut po tym, jak zaczęliśmy się tam pieprzyć, do środka weszło kilka innych par i od razu zabrały się do roboty. Uprawiali seks tuż obok nas.

Co o tym myślą twoi przyjaciele?

Chociaż wolę zachowywać to w tajemnicy, wszyscy moi znajomi o tym wiedzą i biorą mnie za jakiegoś eksperta od seksu. Czasami ludzie przy mnie narzekają, że w ich okolicy nie ma żadnych fajnych miejsc – zupełnie tak, jakbym to ja był za to odpowiedzialny. Kiedy tak się dzieje, po prostu zachęcam ich, żeby sami poszukali jakiejś miejscówki i potem udostępnili ją na stronie.

Zauważyłem, że niedawno rozszerzyłeś działalność na inne kraje.

Reakcja, z którą spotkałem się w Hiszpanii, przeszła moje najśmielsze oczekiwania – dziennie otrzymujemy średnio od trzech do czterech nowych sugestii, a większość z nich jest starannie przemyślana. Dlatego założyłem, że w innych krajach też pójdzie łatwo – przecież ludzie wszędzie się pieprzą, prawda? Niestety strona przyjęła się jedynie w Portugalii i Ameryce Południowej. Jeśli chodzi o tę drugą, wydaje mi się, że wynika to z faktu, iż tamtejsze hotele bardzo często pozwalają na wynajmowanie pokoju na godziny.

Może nie jesteś ekspertem od seksu, ale czy uważasz się za największego hiszpańskiego specjalistę od picaderos ?

Zdecydowanie nie. Zanim będę mógł się nazwać ekspertem, powinienem wcześniej zaliczyć numerek w większości miejsc ze strony. A biorąc pod uwagę, że w samej Hiszpanii jest ich ponad 12 tysięcy, stanowiłoby to nie lada wyzwanie.

