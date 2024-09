J Cole wypuścił nowy numer i źle zatytułował go na Soundcloudzie

Co zazwyczaj robisz, kiedy jesteś zjarany? Część z nas sięga po puszkę herbatników tak jakby zawierała wszystko, co niezbędne życiu; dokładnie jak powietrze, którym oddychamy. Inni wydają pieniądze na przesadnie drogie i niepotrzebne rzeczy z internetu. Kilku nie potrafi sobie poradzić, dlatego zamykają się w łazience i padają na kolana przed klozetem, by zwymiotować. Jeśli byłbyś Cole’em lub innym artystą, prawdopodobnie napisałbyś piosenkę.

Minął ledwie miesiąc od dnia, w którym J Cole wydał swój album “4 Your Eyez Only”, ale pieprzyć to: zawsze znajdzie się miejsce na dobrą muzykę. W nocy z niedzieli na poniedziałek wrzucił do sieci “High for Hours”, numer rozpoczynający się wersem: “This is called being high as shit… for hours – that’s the name of this song”, co jest dość mylące, lecz zrzucamy ten błąd na karb niedzielnego łapania chmur.

Videos by VICE

Posłuchajcie poniżej, zwińcie sobie grubego dżointa i odpłyńcie w spokoju (no chyba, że jesteście gościem, który zawsze zagłębia się w tekst, wtedy wsłuchajcie się w historię przewijaną przez Cole’a).