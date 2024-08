Jak wygląda życie ludzi pracujących dla wielkich globalnych przedsiębiorstw

Wystawa Labor & Materials (Siła robocza i tworzywa) została poświęcona ewolucji pracy i przemysłu w XXI wieku. Stanowi ona próbę zrozumienia, w jaki sposób błyskawiczny postęp techniczny wpłynął na produkcję towarów oraz usług, a jej celem jest znalezienie odpowiedzi na pytanie, czyim kosztem się to odbyło.

Pieter Hugo, Abdulai Yahaya, Market Agbogbloshie, Akra, Ghana, 2010 rok

Labor & Materials to zbiór prac 15 fotografów, którzy za pomocą swoich zdjęć stworzyli intymny obraz warunków życia i pracy robotników. W ramach wystawy zostały pokazane m.in. fotografie pochodzących z Południowej Afryki Pietera Hugo i Zanele Muhol, którzy w swoich pracach skupili się na zapomnianym, ludzkim obliczu siły roboczej. Zupełnie inaczej podszedł do tematu Alejandro Cartagena, który wziął na warsztat brak odpowiedniego systemu transportu publicznego w Monterrey w Meksyku oraz warunki, w jakich z tego powodu podróżują ludzie. Pierre Gonnord przestawił życie górników w Asturii w Hiszpanii, a słynny pekiński fotograf Zhang Huan zrobił zdjęcia wiejskim robotnikom i pokazał, jak wielu jednostek potrzeba, żeby wielkie koncerny mogły istnieć. Poprosiliśmy kuratorkę Alice Gray Stites, aby opowiedziała nam więcej o tym projekcie.

Pierre Gonnord, Mirosław, 2009 rok

VICE: Czym się kierowałaś, wybierając artystów, których zdjęcia pokazałaś na tej wystawie?

Alice Gray Stites: Szukałam fotografów, którzy podejmują w swoich pracach temat szybkich i znaczących zmian zachodzących w przemyśle, technice oraz warunkach pracy na całym świecie.

Wiele z wystawionych dzieł uchodzi za kultowe. Co możesz powiedzieć o zdjęciach Zhanga Huana i Zanele Muholi?

Zhang Huan, który opuścił rodzinną wioskę, aby studiować Pekinie, zyskał międzynarodowe uznanie za swoje niezwykle trudne i wymagające instalacje, w których zgłębił związek między współczesnym pojęciem własnej tożsamości a naturą, historią, polityką oraz pracą. To Raise the Water Level in a Fish Pond (Aby podnieść poziom wody w stawie rybnym; zdjęcie otwierające artykuł) przedstawia mężczyzn, którzy stają się jednością z krajobrazem i angażują się w bardzo ulotną pracę: wchodzą do stawu dla ryb, aby podnieść poziom wody o jeden metr. To zdjęcie jest metaforą tego, ile potrzeba czasu i wysiłku, aby zaprowadzić znaczące zmiany.

W swojej serii Massa and Minah Zanele Muholi bierze na warsztat samą siebie i historię jej rodziny. „Projekt opiera się na życiu i doświadczeniach mojej matki. Czerpię z własnych wspomnień i oddaję hołd jej pracy. Mama przez 42 lata pracowała dla tej samej rodziny. Seria ta ma na celu zwrócenie uwagi na wszystkie pomoce domowe i podręczne, które wykonują swoją pracę z godnością, mimo że często są przez swoich pracodawców nękane, molestowane i kontrolowane finansowo”. Muholi przedstawia historyczny kontekst pracy swojej matki oraz wielu innych czarnych kobiet, które były i nadal są uwięzione w systemie kontrolującym ich pracę.

Co sprawia, że ta wystawa jest tak aktualna?

Nieuchronna automatyzacja siły roboczej stanowi na całym świecie temat niezliczonych dyskusji. Powszechna jest również obawa o zmniejszającą się liczbę miejsc pracy, a także o coraz trudniejszy dostęp do towarów i usług. Wszystko to następuje z powodu pogłębiających się nierówności społeczno-gospodarczych. Skala, zakres i szybkość pojawiania się kolejnych innowacji technologicznych zapowiada bezprecedensowe zmiany w tym, jak będą wytwarzane oraz dostarczane różne towary i usługi: gdzie, przez kogo, dla kogo i za pomocą jakich środków. Ekonomiści opisują pojawienie się w epoce cyfrowej zupełnie nowych platform i produktów – robotów i innych form zautomatyzowanej pracy, autonomicznych samochodów, drukarek 3D, bitów i pikseli, które pozwalają błyskawicznie przekazywać informacje – jako prawdziwy punkt zwrotny: czas w historii ludzkości, kiedy to, jak żyjemy i pracujemy, ulega kompletnej transformacji. Pozostaje pytanie, w jaki sposób wpłynie to na nasz dostęp do towarów i miejsc pracy, a także informacji i infrastruktury.

Zanele Muholi, Massa and Minah II, 2008

Zanele Muholi, Massa and Minah I, 2008

Alejandro Cartagena, Car Poolers #14, 2011–2012

Alejandro Cartagena, Car Poolers #26, 2011–2012

Purdy Eaton, American Habitat 2, 2009

Artykuł pierwotnie ukazał się na VICE US.