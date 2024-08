Jak z powrotem zejść się z byłym partnerem

Artykuł pierwotnie ukazał się na VICE US

Samotność i tęsknota, jakie odczuwamy po rozstaniu, są naprawdę przytłaczające. Czasem bywają wręcz tak dokuczliwe, że niezbyt rozsądnie decydujesz się ponownie nawiązać kontakt z osobą, która złamała ci serce.

Videos by VICE

Niedawne badanie wykazało, że prawie 50 procent dorosłych osób przynajmniej raz w życiu próbowało zejść się ze swoim byłym. Jeśli zrobi się to pośpiesznie lub z niewłaściwych powodów, stanowi to prosty przepis na katastrofę. Jeżeli jednak obie osoby poświęciły sporo czasu, aby rozwiązać problemy, które poprzednio zniszczyły ich związek, takie pojednanie może mieć sens. Przy czym nie należy zapominać, że jest to decyzja, którą trzeba dobrze przemyśleć.

Zapytaliśmy kilku ekspertów ds. związków, speców od randek oraz terapeutów, o czym powinniśmy pamiętać, gdy postanawiamy znowu zacząć się spotykać z byłym partnerem. Ich rady mogą ci pomóc opracować sensowny plan powrotu do dawnej miłości.

Przede wszystkim czas

Nie jesteś gotowy na ponowne zejście się, jeżeli nie poświęciłeś wystarczająco dużo czasu, aby przemyśleć i rozwiązać wszystkie problemy, które uprzednio doprowadziły do rozstania. Mówię o miesiącach albo latach, a nie dniach czy tygodniach. Możesz to rozważyć dopiero wtedy, gdy zauważysz pozytywne zmiany w sobie i twoim byłym – zmiany, które pozwolą przypuszczać, że tym razem wam się uda. Na przykład, jeśli zerwaliście, ponieważ jedno z was nie chciało wziąć ślubu, a drugie tak, ponowne zejście się ma sens tylko wtedy, gdy któreś z was zmieniło zdanie.

OBEJRZYJ: Biznes miłości mobilnej

Wyciągaj wnioski z przeszłości. Jeśli uważasz, że „trochę czasu osobno” wystarczy, aby rozwiązać wszystkie problemy, nie wróżę dobrze waszej relacji. Jeśli chcesz mieć pewność, że twój partner się zmienił, spójrz na jego zachowanie, a nie słowa. Tylko po jego postępowaniu i działaniach możesz ocenić, czy wasz (kolejny) związek ma szansę na przetrwanie. – Christie Hartman , ekspertka ds. związków i randek

Chcesz szczęśliwego zakończenia? Konieczne są zmiany

Kluczem do sukcesu jest pewność, że wszystkie powody, dla których wcześniej zerwaliście, już nie istnieją. Wewnętrzne zmiany, takie jak zrozumienie własnych błędów, zerwanie ze starymi nawykami, ponowne zaufanie drugiej osobie oraz rozwiązanie dawnych konfliktów pozwalają nam rozpocząć nowy rozdział z byłym partnerem. Również zewnętrzne zmiany, takie jak skuteczna komunikacja czy lepsze zgranie się w czasie, znacząco zwiększają szansę, że drugie podejście będzie bardziej udane niż pierwsze. Waszego związku nie przekreśla to, że wcześniej wam się nie powiodło – wszystko zależy od tego, w jaki sposób postanowicie rozwiązać swoje problemy. Więc podejdźcie do tego poważnie! – Akua Boateng , licencjonowana psychoterapeutka

Brutalna szczerość jest najważniejsza

Dobrze się zastanów, zanim postanowisz wrócić do byłego partnera. Musisz być ze sobą brutalnie szczery i zrozumieć, dlaczego tak naprawdę chcesz się z nim znowu związać. Może po prostu idealizujesz wasz wcześniejszy związek? Zadaj sobie kilka pytań: Dlaczego w ogóle zerwaliście? Czy twoje rany naprawdę się zagoiły, czy może jednak cały czas masz jakieś żale? Czy podczas kłótni wypomnisz mu grzechy z przeszłości? Czy masz pewność, że chcesz się związać z osobą, jaką twój partner jest teraz, a nie z tą, którą był podczas waszego związku? Jeśli nie będziecie ze sobą szczerzy i nie weźmiecie na klatę tego, że oboje częściowo odpowiadaliście za rozpad związku – oraz sobie tego nawzajem nie wybaczycie – to po prostu czeka was powtórka z rozrywki. – Harris O’Malley aka Dr. NerdLove , ekspert ds. randek

Tylko dobre rady. Polub fanpage VICE Polska i bądź z nami na bieżąco

Spraw, żeby nowy (stary) związek wypalił

Nie ma udanego związku bez uczciwości, empatii, współczucia i lojalności. Ale jeśli zaczynasz związek z byłym partnerem, będziesz potrzebował również otwartej, szczerej komunikacji, umiejętności przyznania się do błędu, a także zdolności rozmawiania o przeszłości oraz zapominania o niej. Możecie się znowu związać, o ile będziecie się kierować miłością, wyrozumiałością, akceptacją i empatią oraz postaracie się unikać wcześniejszych błędów. – Charles J. Orlando , specjalista do spraw ds. związków oraz współgospodarz programu Seven Year Switch na Lifetime

Nie szalej w mediach społecznościowych

Jeśli myślisz o powrocie do swojego byłego, nie podejmuj pochopnych decyzji. Czerp radość z tworzenia nowych wspomnień i szanuj różnice, które istnieją między wami. Nie zmieniaj od razu statusu na Facebooku na „w związku” ani nie publikuj wspólnych zdjęć, dopóki oboje nie będziecie mieli pewności, że tym razem wam się uda. Nikt nie chce słuchać o tym, że „to skomplikowane”. Łatwo jest wpaść z powrotem w ramiona byłego, zwłaszcza na wakacjach albo po zerwaniu z kimś innym. Jednak zanim zaczniesz spędzać godziny na śledzeniu go w sieci oraz planowaniu waszej wspólnej przyszłości, zastanów się, czy to na pewno dobry pomysł ani nie rzucaj się od razu na głęboką wodę. – Julie Spira , doradczyni ds. internetowego randkowania

Więcej na VICE: