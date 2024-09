Pirat z Karaibów jest fanem Run The Jewels

Killer Mike z Run The Jewels to prawdopodobnie najbardziej zaangażowanym artysta, gdy w grę wchodzą sprawy polityczne. Raper spędza mnóstwo czasu na wspieraniu kampanii prezydenckiej Berniego Sandersa, rozmawia o potrzebnych reformach w wymiarze sprawiedliwości, zabiera głos a propos medycznej marihuany. A kiedy nie jest zajęty twittowaniem wiadomości w stylu “Happy 420 y’all”, śpiewaniem pochwał dla “Formation” z repertuaru Beyoncé, czy przerabianiem “Run The Jewels 2” z El-P na kocią muzykę, angażuje się w akcje charytatywne, pomagające rodzinom Erica Garnera czy Michaela Browna Jr.

Wszyscy kochamy Run The Jewels, bo nie ma takiego powodu, dla którego nie mielibyśmy ich kochać, i wygląda na to, że do grona sympatyków dołączył właśnie sam Johnny Deep. Wiedzieliście, że aktor ma szeroką kolekcję kapeluszy, o której napisano kiedyś w “The Sun”, bo jego była partnerka Vanessa Paradis nie wytrzymała i kazała pozbyć mu się wszystkich nakryć głowy, po tym jak odkupił jeden z nich od bezdomnego?

Videos by VICE

W każdym razie, w wywiadzie dla “Chideo”, Depp opowiedział o swojej pracy charytatywnej, swoim zespole Hollywood Vampires, ale przede wszystkim wytłumaczył nam, skąd miłość do grupy Killer Mike’a.

“Ich teksty są… Mają sposób, by dotrzeć do dzieci i sprawić, by ludzie zaczęli myśleć – hej, zrobienie czegoś dobrego, jest tak samo łatwe, jak robienie czegoś złego” – komentował. “To teraz naprawdę ważne, bo tutaj na świecie, zaczyna robić się naprawdę nieprzyjemnie, więc to ważne, by zwracać uwagę na nadchodzące pokolenia i uczyć je, w najlepszy sposób, jaki tylko potrafimy”.

Warto zauważyć, że to chybe najmądrzejsze zdanie, jakie padło w ostatnim czasie z ust dorosłego człowieka. “Run The Jewels to prawdopodobnie najlepsza rzecz, jaką ostatnio słyszałem” – kontynuował Depp. “No i przekaz, przekaz jest dobry”.

Tymczasem gdybyście pytali, co u Killer Mike’a i El-P, muzycy zaprezentowali zapowiedź nowej muzyki na Instagramie. Jesteśmy pewni, że Depp będzie pod wrażeniem nadchodzącego “Run the Jewels 3”.