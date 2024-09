Julian Casablancas i Jehnny Beth z Savages razem w klipie do “Boy/Girl”

Milion lat temu (czyli jakoś w marcu) w sieci pojawiły się pierwsze plotki, że frontman The Strokes, Julian Casablancas współpracuje nad utworem z Jehnny Beth z Savages. I w końcu mamy go! W dodatku w towarzystwie klipu autorstwa Warrena Fu, wieloletniego realizatora materiałów wideo dla Daft Punk, Snoopa i Weezera. To bardzo VHS-owe klimaty!

“Boy/Girl” to nie zupełnie nowy kawałek, lecz brudny, przesterowany cover nowatorskiego zespołu punkowego z Danii, Sort Sol i Lydii Lunch. To w zasadzie 3 minuty jazgotliwego punka. Muzycy spotkali się, kiedy ich macierzyste zespoły podróżowały pod Stanach w zeszłym roku, ale z inicjatywą nagrania coveru wyszedł producent Savages, Johnny Hostile. Następnie razem z Jehnny nagrał większość partii w studio w Paryżu, by przesłać materiał do wykończenia Casablancasowi.

“Nigdy wcześniej nie słyszałem piosenki, w której kompletnie nie miałem pojęcia, o czym do cholery jest tekst” mówił Casablancas. “To brzmi jakby typ z Danii próbował mówić coś w swoim języku, ale z angielskim akcentem”.

Jeżeli kawałek przypadł wam do gustu, to TU możecie zamówić limitowaną edycję na winylu, a label Casablancasa właśnie odpalił na nowo swoją stronę z całkiem nowym przesłaniem od wokalisty:

“Najważniejszym celem jest dla nas wrzucenie Cultu do wehikułu czasu, by przekonać się, czy zespoły jak Velvet Underground mogą być równie popularne teraz, co w latach ich świetności, 20 lat temu. Mam nadzieję, że sprawi to, że publiczność otrzyma dużo fajnej i ważnej sztuki w sposób bardziej przystępny. To bardzo ambitne, ale moim długofalowym marzeniem jest stworzenie mostu pomiędzy najlepszymi undergroundowymi rozgłośniami radiowymi, sklepami płytowymi, zinami, blogami, artystami i fanami, by powstała jedna wielka całość”.