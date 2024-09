Posłuchaj jak Ty Dolla $ign nuci pod nosem w piosence “Stealing”

Słyszeliśmy już kilka nowych numerów z nadchodzącego projektu Ty Dolla $ign “Campaign”, który ukaże się 23 września. Raper zaprezentował wideo z kobietą-replikantem do piosenki “Zaddy”​, namawiał do zjednoczenia się społeczeństwa i pokoju w “No Justice” z Big TC oraz w towarzystwie Future’a polepszył nam wszystkim końcówkę wakacji kawałkiem “Campaign”​.

W skrócie, pokazuje cały wachlarz swoich możliwości. I wciąż ma kilka kart do odsłonięcia, a “Stealing” to kolejna z nich. W tym minimalistycznym utworze nie usłyszycie nic więcej jak gitarę i nucącego Ty Dolla $ign pod nosem o tym, że kobiety go kochają. “Momma please don’t judge me cause I’m a criminal” – nawija. “Mom I know you love me, even though I’m a criminal / No, it’s not subliminal / No, and it’s not terminal / Oh, it’s emotional / Stealing all these bitches hearts”.

Nie ma sensu spekulować jak w ostatecznym rozrachunku będzie brzmiało “Campaign”; zbyt dużo usłyszeliśmy w dotychczasowych numerach, by zgadywać na oślep. Niemniej jednak będziemy mieli niezły ubaw sprawdzając jak połączył wszystkie to dźwięki razem.

Posłuchajcie “Stealing” poniżej, nalejcie sobie kawy do szklanki do whisky, wznieście drinka w górę uśmiechając się znajomo i udawajcie, że jesteście wystarczająco fajni, by brzmieć jak Ty Dolla $ign. Potem zabierzcie się za lekturę naszego wywiadu z raperem​.