Kanye West poprawia “Yeezusa”

“The Life of Pablo” Kanye Westa przeszło długą drogę i wydawało się, że najlepszy artysta wszech czasów nigdy nie przestanie grzebać przy masteringu. W końcu, ostateczna wersja płyty trafiła na portale streamingowe. W sumie ma to sens: skoro muzyka trafia do nas poprzez różne oprogramowania, dlaczego nie mielibyśmy jej aktualizować w ten sam sposób, w jaki uaktualnia się software? Z jednej strony: jeśli artyści mogą poprawiać swoje nagrania non stop, jak prawidłowo ocenić ich dokonania? Albo co gorsze, jeśli ktoś taki jak Kanye zdecyduje się na zmiany swoich starych przebojów i zniszczy wszystkie piosenki, które już pokochaliśmy?

Wątpliwością rosną i rosną, a teraz jeszcze SPIN poinformował, że Kanye dokonał niewielkich zmian na płycie “Yeezus” z 2013 roku. Słuchacze wychwycili na razie dwie modyfikacje na Apple Music. Słowa “for my theme song”, otwierające utwór “Black Skinhead”, zostały wypikowane. Zmienił się także podkład, gdy West rapuje linijkę “I might ride around on my bodyguard’s back like Prince in the club” w numerze “Send It Up”. Na razie te przeróbki znajdują się tylko na iTunesie, ale fani odkryli już inne przekształcenia na Tidalu czy Spotify. Oryginalne wersja “I Am a God” różni się obecnie od tej, którą możemy znaleźć na streamach. Kanye milczy na ten temat, a to już wystarczający powód do niepokoju. Kto wie, co zdarzy się później.

Videos by VICE

Czy West powoli zacznie niszczyć swoją własną dyskografię? Czy naprawi w końcu wers “300 just like the Romans”, w którym powinien wspomnieć Spartan? Czy streaming to śmierć dla muzyki? Czy ktoś w ogóle zauważył, że perkusja w “Blood on the Leaves” jest inna niż dotychczas? To pytania, przed którymi niestety już nie uciekniemy.

Poprosiliśmy Apple Music o komentarz. Będziemy informować o przebiegu tej sprawy. W świecie internetu nic nie jest stałe, żeby nie zakończyć smutno stwierdzeniem: nic nie trwa wiecznie.