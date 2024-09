Punk zamieniony w pop. Posłuchaj koweru “Sex Beat”, nagranego przez Katy Goodman i Gretę Morgan

W sumie nie piszemy zbyt często o artystach, którzy kowerują innych artystów, jednak ta wersja Wina Butlera z Arcade Fire “Dream Baby Dream” (w oryginale Suicide) naprawdę nas poruszyła. Spoczywaj w pokoju, Mr. Vega. W każdym razie, Katy Goodman z La Sera oraz Greta Morgan z Sprintime Carnivore postanowiły wziąć na warsztat stare, punkowe przeboje takich zespołów jak Bad Brains, The Misfits, The Stooges i wielu innych, a efekty ich kooperacji będziemy mieli okazję sprawdzić na projekcie “Take It, It’s Yours”. Premiera już w sierpniu.

Pierwszym utworem, które udostępniły był “Bastards of the Young” The Replacements, a teraz możecie już zobaczyć wideo do “Sex Beat” The Gun Club. Oryginalny numer jest nieco bardzo punkowy, ale ugrzeczniona wersja dziewczyn również powinna przypaść wam do gustu. Refren przypomina nam trochę “Young Hearts Be Free Tonight” Roda Stewarta.

Videos by VICE

“Zdecydowałyśmy się na małe wideo dla ‘Sex Beat’, żeby pokazać, jak został nagrany kawałek” – wyjaśnia Greta. “Wraz z Katy grałyśmy na wszystkich instrumentach na Take It, It’s Yours i nakręciłyśmy to wideo w CompNY Recording, studio, w którym zrobiliśmy kawałek z naszym przyjacielem i producentem Drew Fischerem. To pierwszy klip, który wyreżyserowałam, było zabawnie i zaczęłam już pracować na kolejnymi”.

Katy dodała: “Pokochałam ten numer, kiedy byłam nastolatką i znalazłam Fire of Love w sklepie muzycznym w Seattle. To jeden z pierwszych kowerów, jakie nagrałyśmy. Szybko wszedł w życie i nadał ton pozostałym nagraniom”.

“Take It, It’s Yours” ukaże się 26 sierpnia nakładem Polyvinyl Records.