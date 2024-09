Zobacz klip do “The Way” Kehlani z udziałem Chance the Rapperra

Pochodząca z Oakland wokalistka Kehlani i Chance The Rapper z Chicago mają bardzo podobne, przyziemne podejście do muzyki. Oboje wiedzą, że prostota bardzo często może być najlepszą odpowiedzią. Koncepcja ta sprawdza się w klipie do hitu “The Way”, pochodzącego z wydanego w kwietniu albumu “You Should Be There”. Utwór ten to zdecydowany faworyt fanów artystki, mający miliony odtworzeń na Soundcloudzie – z dobrym marketingiem ma szansę stać się wielkim wydarzeniem.

Wideo reżyserii Austina Vesely, z którym Chance już wcześniej współpracował, może być w tym bardzo pomocne. W skrócie, klip pokazuje Kehlani tańczącą do powolnych, leniwych bitów. Później do gry wchodzi Chance ze swoim ultra wolnym wersem. Wszystko jest niezwykle proste, ale o to właśnie chodziło – i działa.

John Hill na Twitterze.