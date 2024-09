Nowy klip Kehlani “CRZY” sprawi, że zapragniesz by była twoją najlepszą przyjaciółką

​No tak, lato się skończyło, liście lecą z drzew i wkrótce zacznie się prawdziwe piekło na ziemi… To nieważne. Kehlani wypuściła klip do “CRZY” i szczerze mówiąc, będzie to najbardziej radosna rzecz jaką zobaczycie w tym tygodniu.

W klipie widzimy Kehlani z grupą swoich ziomów. Co więcej, to jej prawdziwi przyjaciele, nie grupa wynajętych aktorów – sami przyznajcie, chcielibyście się znaleźć się wśród, prawda? Jedzą urodzinowy tort, tańczą na ulicy, polewają się wodą w blasku słońca, krótko mówiąc – mają ubaw życia. Słowa piosenki są jednocześnie piękne i podnoszące na duchu, gdy Kehlani śpiewa: “All this shit I’ve been through and it made me more real than assassin, I kill ’em, I kill ’em, I kill ’em with compassion”.

Sprawdźcie “CRZY” poniżej.