Kendrick Lamar, Ab-Soul i Jay Rock remiksują “THat Part” Schoolboya Q

Ostatnie wydarzenia w Stanach Zjednoczonych były istnym koszmarem; nie dziwne więc, że głos w tej sprawie zabrali raperzy. I to nie byle jacy. Gdy na majka wchodzi kolektyw Black Hippy, możecie być pewni, że będzie to naprawdę coś mocnego. Nie inaczej jest tym razem. Kendrick Lamar, Schoolboy Q, Ab-Soul i Jay Rock po raz kolejny podgrzali temperaturę.

Kolektyw łączył już siły wielokrotnie – były remiksy “U.O.E.N.O” czy “Swimming Pools”, ale chłopaki pojawili się także razem na początku wideo do “Alright”, gdzie wozili się w furze. Jednak przeróbka “THat Part” wydaje się mocniejsza niż ich poprzednie numery. Kawałek znalazł się w oryginale na płycie “Blank Face” Schoolboya Q, ale ewidentnie słychać, że wersy z tego remiksu zostały dograne kilka dni temu. Mamy tu solidną nawijkę – Jay Rock wraca myślami do albumu “90059”, Kendrick wyskakuje z refleksjami na temat tego, jak społeczeństwo widzi młodych i inteligentnych ciemnoskórych mężczyzn, a Ab-Soul nazywa siebie 3Paciem z trzecim okiem, które właśnie otworzył. Wciąż jednak najwięcej wrażenia robi niesamowita zwrotka Schoolboya.

Videos by VICE

Raper celnie odniósł się do ruchu #BlackLivesMatter, śmierci Altona Sterlinga i strachu o przyszłość swojej córki.

Enemies gotta bob and weave

Gangbangin’ like we stand for something

While Alton Sterling getting killed for nothing

Two cowards in the car, they just there to film

Saying black lives matter, shoulda died with him!

Wrong nigga in your hood, you gonna ride on him?

White nigga wit a badge, you gonna let that slide?

Tell me how they sent that footage off and slept that night?

I feel bad that my daughter gotta live this life

I’ll die for my daughter, gotta fight that fight

Put our blank faces on gotta let that dry

Pora sprawdzić całość: