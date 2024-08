Kiedy narkotyki stały się kolumbijskim towarem eksportowym?

Kiedy myślisz dziś o Kolumbii, jedną z rzeczy, jakie mogą ci przyjść do głowy, są prochy szmuglowane w ananasach albo bananach. Jak zaczął się proces budowania imperium narkotykowego w jednym z krajów Ameryki Południowej pokazuje film Ciro Guerry (reżysera W objęciach węża) i Cristiny Gallego (Sny wędrownych ptaków). Jego akcja rozgrywa się na przełomie lat 60. i 70. ubiegłego wieku na odległym i wietrznym pustkowiu na skraju Kolumbii. Miejscowa rodzina z plemienia Wayúu angażuje się w niezwykle dochodowe zajęcie, jakim stała się wtedy sprzedaż marihuany amerykańskim hipisom. Biznes szybko się rozkręca. Gdy zachłanność i namiętność ścierają się z honorem, rozpoczyna się wojna wyniszczająca klany.

To historia o tym, w jaki sposób chciwość zaczyna przejmować kontrolę nad ludzkimi zachowaniami i prowadzi do krwawych porachunków. Dlaczego Ciro Guerra zainteresował się właśnie tym epizodem z historii Kolumbii? „Faktycznie historii o handlu narkotykami jest mnóstwo – do tego stopnia, że stały się nieco oklepane. Mając to na uwadze, uznaliśmy, że bonanza marimbera to ważna, i wciąż nieopowiedziana, historia. Kolumbijska sztuka często gloryfikuje przemoc i fascynuje się najbardziej brutalnymi aspektami historii. Wyglądało jednak na to, że nikogo jak do tej pory nie zainteresowała głębsza refleksja na ten temat, bo ewidentnie jest ona potrzebna. (…) bonanza marimbera to epizod całkowicie nieznany młodszym pokoleniom. Chcieliśmy poprzez ten film na powrót scalić naszą historię”.



Film wchodzi na ekrany 18 stycznia, dystrybutorem jest Against Gravity