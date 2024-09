Klip do “Element” Kendricka Lamara to arcydzieło, na które czekaliście

Jak większość muzyki, którą dał ludzkości, tak i “DAMN.” Kendricka Lamara pozwala słuchaczowi wejrzeć w intymny, zamknięty świat, jaki uczynił rapera tym, kim jest. W numerze “Element” Lamar mówi o swojej pasji, czyniącej go największym hiphopowym artystą naszej generacji, kładąc “I’m willin’ to die for this shit / I done cried for this shit. Might take a life for this shit”. Teraz reprezentant Compton wypuścił klip do utworu, będący trzecią ilustracją swojego najnowszego albumu.

Teledysk w reżyserii Jonasa Lindstroema przechodzi przez szereg scen powiązanych z tekstem kawałka. Domniemany ojciec nakazuje swojemu synowi uderzyć go w twarz, by uczynić go twardszym. W dalszej części widzimy dorosłych mężczyzn zachowujących się

w identyczny sposób, głównie w zwolnionym tempie, by odpowiednio wprowadzić widza

w klimat chwytliwego refrenu: “If I gotta slap a pussy as snigga, Ima make it look sexy”. Pojawiają się również ujęcia kobiet przebranych za zakonnice, co może być alegorią słów Kendricka, który wspomina że skoro nie żyje już żadna z jego babć, nie ma już na świecie nikogo, kto by się za niego modlił.

Dostrzeżemy mężczyznę unoszącego się w powietrzu i grupę przepięknie rozbujanych ziomów, co mogliśmy już zobaczyć w poprzednich klipach. Wystarczy by rozpakować, a potem oglądać miliony razy. Kung Fu Kenny znowu wjechał na pełnej. Obejrzyjcie powyżej.