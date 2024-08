Ktoś spoliczkował Harveya Weinsteina w restauracji

Artykuł pierwotnie ukazał się na VICE US

We wtorek klient restauracji w Arizonie spoliczkował Harveya Weinsteina i nazwał go „jebanym skurwielem”, podczas gdy jego kolega nagrywał całe zdarzenie, jak podaje serwis TMZ.

Weinstein, który według doniesień pojechał do Arizony na terapię odwykową, jadł obiad w ekskluzywnej restauracji w Scottsdale we wtorek wieczorem, gdy ktoś najwidoczniej go rozpoznał. Jak podaje TMZ, klient imieniem Steve podszedł do skompromitowanego magnata filmowego, powiedział, że uwielbia jego filmy i poprosił o wspólne zdjęcie, ale został odprawiony z kwitkiem. Weinstein i Steve podali sobie dłonie, po czym ten drugi wrócił do swojego stolika. Jednak gdy Weinstein zaczął zbierać się do wyjścia, Steve zastąpił mu drogę.

Steve (który wyjawił TMZ, że tamtego wieczora „trochę za dużo wypił”) poprosił swojego towarzysza, by zaczął nagrywać, a sam podszedł pewnym krokiem do Weinsteina. Na nagraniu z telefonu komórkowego widać, jak mówi do Weinsteina: „Wypierdalaj stąd jebany skurwielu”, po czym dwukrotnie go policzkuje.

Weinstein opuścił restaurację i odmówił składania zeznań. Rzecznik policji Paradise Valley powiedział jednak „Hollywood Reporter”, że jego wydział wie o wydarzeniu. Jeśli Weinstein postanowi wnieść oskarżenie, policja może postawić Steve’owi zarzuty wykroczenia i napaści. We środę rzecznik Weinsteina w wypowiedzi dla „Hollywood Reporter” potwierdził doniesienia TMZ i określił narrację przedstawioną przez tabloid jako „wiernie oddającą przebieg wydarzeń”.

Policja w co najmniej trzech amerykańskich miastach prowadzi obecnie dochodzenie w sprawie Weinsteina po tym, jak ponad 80 kobiet publicznie oskarżyło go o molestowanie seksualne, napastowanie i gwałt. Komenda policji Los Angeles niedawno przesłała dwie sprawy karne do rozpatrzenia przez prokuraturę okręgową w LA.

