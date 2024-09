Kylie Minogue pokonała Kylie Jenner w prawnej batalii przeciw oznaczeniu “Kylie” znakiem towarowym

W kwietniu 2014 roku znana z programu “Z kamerą u Kardashianów” Kylie Jenner rozpoczęła w Stanach Zjednoczonych batalię o oznaczenie swojego pierwszego imienia znakiem towarowym. Przypuszczalnie po to, by nikt nie mógł sprzedawać błyszczyków do ust w jej imieniu. Pomimo tego, że może się to wydawać przesadą, nie jest to pierwszy tego rodzaju eksces wśród celebrytów (pamiętacie kiedy Taylor Swift chciała oznaczyć znakiem towarowym rok?). Innej Kylie jednak się to nie spodobało.

Artystka i ikona Kylie Minogue – dla tych urodzonych po 1988: Minogue stała się sławna w Wielkiej Brytanii dzięki australijskiej operze mydlanej “Sąsiedzi” – złożyła zażalenie na pozew Jenner do Urzędu Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych Ameryki. W swoim liście Minogue zaznaczyła, iż “jest globalnie rozpoznawalną, czynną artystką, aktywistką na rzecz pomocy humanitarnej i walki z rakiem piersi, znaną na całym świecie jako ‘Kylie’” oraz nazwała Jenner “gwiazdką drugorzędnego reality TV”. W języku prawnym znaczy to tyle co cash me outside how bow dat.

Wysiłki Minogue najwidoczniej poskutkowały, ponieważ Jenner nie otrzymała pożądanego znaku firmowego. Chociaż nadal nie pojawiło się żadne oficjalne stanowisko, The Telegraph donosi, że prawnicy Jenner przygotowali apelację. Wielka Kylie nieźle się wkurzy.