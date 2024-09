Nie żartujemy, Lana Del Rey napisała kawałek o sekstingu na BMM Messengerze w 2011 roku, który właśnie trafił do sieci

Aaah, Blackberry Messenger. Był niczym młodsze, bardziej zaawansowane technologiczne, rodzeństwo komunikatora MSN i wcześniejszy prototyp iMessage’a. BBM było miejscem, gdzie wymieniałeś się mp3, zapraszano cię na lipne wydarzenia i używki, no i oczywiście, gdzie obecny był seksting. Dużo sekstingu. Zdjęcia penisów i cycków pośród najprostszych emotikonek. Jeśli ktoś w szkole poprosił o twój pin do komórki, wiedziałeś, że robi się poważnie.

W każdym razie gdybyście pragnęli powrócić do tych wspaniałych czasów, a także posłuchać Lany Del Rey, macie dziś szczęście. W 2011 roku Lana nagrała demo z numerem “BBM Baby”, gdzie opowiada o sekstingu. Nie mogę pojąć dlaczego ta piosenka nigdy nie ujrzała światła dziennego, ale wiecie, jest 2016 rok, wszystko co robiliście w przeszłości was ściga i ostatecznie do was wróci, tak więc oto próbka nagrania sprzed pięciu lat.

Utwór przypomina przesłodki numer Britney Spears “Email My Heart” z 1999 roku, z tą różnicą, że jest adresowany do napalonych millenialsów i to prawdopodobnie najlepsza rzecz jaką usłyszcie w tym tygodniu. Spójrzcie tylko na ten szczery tekst: “He signs XO, hugs, hey, I know it’s true love cause my heart goes yay”. I jeszcze odrobinę: “The way, that you write is crazy, you’re typing this poetical, red roses in your message oh, I think I met my match in you”.

Sprawdźcie cały numer poniżej <3< p=””>