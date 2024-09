Lil’ Kim wraca z nowym mikstejpem “Lil Kim Season”

Screen via YouTube

Poranek jak każdy inny, słońce delikatnie przebija się przez liście drzew, ptaki zaczynają ćwierkać, ale jednak coś wisi w powietrzu. I nie mamy tu na myśli pierwszych symptomów wiosny. Mówimy o powrocie nowojorskiej legendy kobiecego rapu. Przed Wami mikstejp “Lil Kim Season” w całości do odsłuchu.

Videos by VICE

To pierwsze wydawnictwo raperki od czasów “Hard Core” z 2014 roku. Wśród 10 piosenek znalazło się miejsce na nowy numer z Kevinem Gatesem, oraz fristajle pod “Summer Sixteen” Drake’a czy “Panda” Desiignera. Co nas jednak zdziwiło najbardziej, to ekscentryczny kower “Work” Rihanny, w którym Lil’ Kim rapuje: “What you have for lunch today baby? Would you like desert? I’ve got my school girl skirt on, I’m about to kick your brain like a nerd”.