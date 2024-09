Lil Silva w depresyjnym klimacie. Zobacz wideo do “De Ja”

To zabawne, że deja vu może być albo błogosławieństwem, gdzie człowiek znajduje komfort i spokój ducha, albo przekleństwem, gdzie myślisz, że jesteś chomikiem w kołowrotku, który nie zatrzyma się już nigdy. Zjawiskiem tym zajął się Matt Halsall i nakręcił naprawdę straszny klip do piosenki Lil Silvy “De Ja”. Wbrew pozorom, numer sam w sobie nie jest ukłonem w stronę depresji, a można i nawet o nim napisać, że jest podniosły i optymistyczny. Pomimo tego, że producent jest w branży od niemal dziesięciu lat, dopiero współpraca z Banks nad “This Is What It Feels Like” przyniosła mu długo wyczekiwany rozgłos. Tym razem Lil Silva zaangażował do singla Kent Jamza. Jeśli lubicie twórczość SBTRKT-a, spodoba wam się także nowość od Brytyjczyka.

“Bycie młodym i czasami sfrustrowanym producentem filmowym/pisarzem, który spędza wiele czas w domu, bardzo szybko wyobraziłem sobie to jak ktoś tkwi w deja vu i klaustrofobii, które się za tym kryją – budzisz się i robisz te same rzeczy codziennie, nie masz możliwości wydostania się z tego schematu” – tłumaczył Halsall. “Trzeba kopać naprawdę głęboko, by wyrwać się z tego cyklu bierności i monotonii.”

“Jestem ogromnie wdzięczny wytwórni i Lil Silvie, że pozwolili nam zrobić mroczne wideo do piosenki z łagodną melodią – to jeszcze bardziej uwydatniło kontrast i jestem niesamowicie zadowolony z efektu”.

