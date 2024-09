Jacques Greene przerabia “White Ferrari” Frank Oceana

​Jacques Greene​, producent z Montrealu, sięgnął po numer “White Ferrari” Frank Oceana.

Jeden z najjaśniejszych punktów na ostatnim albumie piosenkarza “Blonde”, za który odpowiedzialny jest m.in. James Blake i w którym słyszymy także fragmenty utworu The Beatles “Here, There and Everywhere” z 1966 roku, doczekał się magnetyzującej przeróbki. Greene podkręcił nieco tempo i wyszło z tego istne syntezatorowe szaleństwo, idealne wprost na parkiet!

Videos by VICE

Na swoim profilu na Soundcloudzie Greene ujawnił, że stworzył kawałek w sierpniu, chwilę po premierze “Blonde”. Napisał także na Twitterze następujące zdanie: “Blonde has been fucking me up and saving me in equal measure since it came out”.

Sprawdźcie remiks poniżej.

Zdjęcie: LuckyMe