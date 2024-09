Nicki Minaj wrzuciła bez zapowiedzi nowy numer “The Pinkprint Freestyle”

Zdjęcie z Instagrama Nicki Minaj

Tydzień po zrobieniu mocnego treningu w czasie swojego wspólnego występu z Arianą Grande na gali VMA, Nicki Minaj wróciła do nas, wrzucając niezapowiedziany kawałek noszący tytuł “The Pinkprint Freestyle”. Przez niecałe sześć minut Nicki płynie na bicie pochodzącym z niemal perfekcyjnego wakacyjnego hitu Young M.A. “OOOUUU”.

Minaj rzuca propsy dla Young M.A., mówi o sobie jako o damskiej wersji Jaya i dziękuję Lil Wayne’owi za wsparcie. Po chwili wjeżdża z “I’m draggin’ these hoes like Harambe did the kid”, by potem nawinąć “Shut the club down, it was poppin’ and we slid / I call my pussy liquor, I ain’t talkin’ ’bout a swig”.

Z dobrze znaną dozą pewności siebie i celnymi spostrzeżeniami (jakimi od zawsze operuje Nicki), raperka wyrzuca kolejne mocne wersy: “Strung out on the pussy so I call her Crystal Methanine / Shorty tryna give me brain like telepathy”, które niczym szpilki wbijają się wprost w twoje bębenki.

Sprawdźcie ten ostry numer poniżej: