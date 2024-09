Posłuchaj nieznanego dotąd freestylu The Fugees z 1995 roku

via Wikimedia

Drugi album The Fugees, “The Score”, który ujrzał światło dzienne w 1996 roku, jest jednym z najlepszych albumów wydanych w latach 90. Podobnie jak jedyny (jak na razie) solowy, studyjny krążek Lauryn Hill, “The Miseducation of Lauryn Hill”. Ale pomimo tego, że grupa niepodważalnie nosiła w sobie znamiona geniuszu, nie ma mowy o zgodzie między członkami The Fugees. Pras twierdzi, że największą przeciwniczką powrotu kolektywu jest oczywiście Lauryn Hill.

I gdy już brakowało nadziei na jakiekolwiek wspólne nagranie od fantastycznej trójki, nagle dostajemy nieznany nam dotąd freestyle. Tim Westwood podzielił się rarytasowym materiałem, pochodzącym z 1995 roku. “You crossed the line now there’s no coming back, MCs are getting sucked into my intergalactical pull, I’m the article don’ya on your arse” – rapuje Hill, używając wersów z niewydanej piosenki, nagranej z Method Manem, “Lost in the Masquerade”. Mini-cypher pomiędzy Lauryn, Wyclef Jeanem i Prasem to zdecydowanie najlepsza rzecz na start tygodnia.

Posłuchajcie freestylu poniżej.