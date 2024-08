Marvel w końcu planuje pierwszy film o superbohaterze geju

Marvel Studios stara się podtrzymać ciąg swoich „pierwszych w historii” produkcji. Po ogromnie popularnej Czarnej Panterze i pierwszym superbohaterskim filmie z kobietą w roli głównej Kapitan Marvel, który właśnie wchodzi do kin, pojawiają się doniesienia, że w 2020 roku Marvel planuje przełamać kolejną barierę i wprowadzić na ekran pierwszego nieheteronormatywnego superbohatera w adaptacji komiksu The Eternals. Jak podaje That Hashtag Show, anonimowe źródło w Marvelu twierdzi, że studio szuka otwarcie homoseksualnego aktora dowolnego pochodzenia etnicznego, by włączyć go do MCU.

W ramach poszukiwań nowych potencjalnych serii filmów The Eternals ma wprowadzić na ekran słabiej znaną grupę superbohaterów z komiksów Jacka Kirby’ego z lat 70. Eternals to częściowo ludzie, a częściowo nieśmiertelne byty stworzone pięć milionów lat temu przez boskie istoty znane jako Celestials. Jak podaje That Hastag Show, Marvel podobno szuka kogoś w wieku 30-49 lat, co w gruncie rzeczy oznacza, że pierwszy marvelowski superbohater gej będzie przypakowanym tatuśkiem. Ponieważ żadna z postaci w oryginalnym komiksie nie jest queerowa, nie wiadomo, czy Marvel wprowadzi nowego bohatera, czy zmieni szczegóły już istniejącego.

Videos by VICE

Choć Marvel posiada już queerowe postacie w swoich komiksach, jak np. Mystique z X-Men czy America Chavez z Young Avengers, ich seksualność jeszcze nie została przedstawiona na ekranie.

Szef Marvel Studios Kevin Feige najwyraźniej chce to zmienić już od pewnego czasu. W zeszłorocznym wywiadzie dla The Playlist powiedział, że pracują nad wprowadzeniem dwóch nowych queerowych wątków: jednego dla postaci znanej już z filmów i jednego dla zupełnie nowej.

Nieheteronormatywny romans na ekranie stanowiłby dla Marvela spory krok naprzód, biorąc pod uwagę dotychczasowe kontrowersje związane ze skłonnością studia do wycinania queerowych scen miłosnych. Postać Walkirii, grana przez Tessę Thompson w filmie Thor: Ragnarok w 2017 roku, jest biseksualna, ale jak powiedziała aktorka w wywiadzie dla „The Independent”, jedyna scena nawiązująca do jej seksualności wypadła przy montażu. Z kolei Czarna Pantera podpadła społeczności LGBTQ za stworzenie fikcyjnej afrykańskiej krainy czarów bez ani jednej lesbijki czy geja oraz za wycięcie sceny ukazującej lekko queerowy flirt między Okoye i Ayo. Nie zapominajmy też o zawodzie, jaki spotkał widzów przy okazji ekranizacji kultowego, panseksualnego Deadpoola. Film miał być odważniejszy, bardziej prowokujący i skierowany do dorosłego widza. Pierwsza część nie zawierała jednak ani jednej sceny, która odnosiłaby się do jego seksualności, w drugiej pojawiło się tylko kilka żartów na ten temat, a w obu główny bohater miał dziewczynę.

Pomijając jednak samą fabułę, jeśli twórcy The Eternals rzeczywiście zatrudnią wyautowanego aktora jako pierwszego superbohatera geja, rozpocznie to zupełnie nowy rozdział w dyskusji o reprezentacji. W grudniu aktor hetero Darren Criss trafił na pierwsze strony gazet po tym, jak ogłosił, że nie będzie już grał queerowych postaci, bo nie chce być „kolejnym heterykiem, który kradnie rolę gejowi”. Ma na swoim koncie kilka znacznych gejowskich postaci po sukcesie w roli Blaine’a Andersona w serialu Glee. Jednak jego postawa nie odzwierciedla branżowej normy. Przy okazji ostatnich Oscarów widzieliśmy, jak aktorzy hetero zgarniali nagrody za wcielanie się w gejów: Rami Malek za rolę Freddiego Mercury’ego w Bohemian Rhapsody czy Mahershala Ali, który grał czarnego queerowego pianistę Dona Shirleya w Green Book.

Niezależnie do tego, czy Marvel znajdzie do otwarcie homoseksualnego aktora do roli, czy nie, pierwszy główny superbohater gej narobi sporo zamieszania. Po latach spychania queerowych postaci na pobocze i wycinania nieheteronormatywnych scen fani Marvela oczekują, że filmy w końcu dogonią źródłowe komiksy. Na papierze postęp dokonał się znacznie szybciej. Northstar, pierwszy superbohater gej został wprowadzony przez Marvela w 1992 roku, a w 2012 wyszedł za mąż po tym, jak stan Nowy jork zalegalizował homoseksualne małżeństwa. „Nasze komiksy są najlepsze, gdy odpowiadają i odzwierciedlają wydarzenia z prawdziwego świata” — swego czasu powiedział Axel Alonso, redaktor naczelny Marvel Comics w wywiadzie dla „Rolling Stone”. „Przeżywają swoje życie na własnych zasadach. Co z tego, że to komiks o superbohaterach? Przesłanie wciąż brzmi: możesz zrobić to samo”.

By być z nami na bieżąco: polub nas, obserwuj i koniecznie zaznacz w ustawieniach „Obserwuj najpierw”. Jesteśmy też na Twitterze i Instagramie.

Artykuł pierwotnie ukazał się na VICE US



Więcej na VICE: