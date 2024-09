Maurice White – założyciel Earth, Wind & Fire – zmarł w wieku 74 lat

Maurice White, wokalista i założyciel legendarnej grupy Earth, Wind & Fire, zmarł w wieku 74 lat.

Brat White’a oraz członek grupy, basista Verdine White, potwierdził, że muzyk zmarł w swoim domu w Los Angeles.

Przyczyny śmierci nie są znane, jednak w 2000 roku White przyznał, że choruje na Parkinsona.

Our brother Maurice White passed peacefully in his sleep this morning.



The light is he, shining on you and me.

“Mój brat, bohater i najlepszych przyjaciel Maurice White odszedł w spokoju zeszłej nocy” – napisał Verdine White na facebookowym profilu grupy. “Podczas gdy świat stracił właśnie kolejnego wspaniałego muzyka i legendę, rodzina prosi o uszanowanie naszej prywatności podczas tak trudnego czasu, który zmieni teraz nasze życie. Dziękujemy za wszystkie modlitwy”.

White założył grupę, która pierwotnie nazywała się The Salty Peppers w 1969 roku, krótko po przeprowadzce z rodzinnego miasta Chicago do Los Angeles. W 1971 roku zmienił nazwę zespołu na Earth, Wind & Fire. Grupa zaczęła odnosić sukcesy w latach 70-tych i 80-tych, śpiewając takie przeboje jak “Mighty Mighty”, “Shining Star”, “September” czy cover numeru The Beatles, “Got to Get You Into My Life”. Zespół, którego korzenie sięgają soulu, funku i R&B, swoim oryginalnym i pełnym entuzjazmu brzmieniem, raz na zawsze zmieniła oblicze muzyki. Misją White’a było szerzenie radości poprzez śpiewane przez niego piosenki.



“Żyjemy w negatywnym społeczeństwie.” – mówił White Newsweekowi. “Większość ludzi nie jest w stanie dostrzec piękna i miłości. Widzę naszą muzykę jako lekarstwo”.

Grupa inspirowała zarówno ówczesne, jak i kolejne, pokolenia. Artyści tacy jak Lenny Kravitz, Mark Ronson, Dam-Funk i The Mountain Goats złożyli kondolencje poprzez swoje konta na portalach społecznościowych.

Nile Rogers nazwał White’a “jednym z najbardziej innowacyjnych muzyków wszech czasów”, podczas gdy Questlove opublikował poruszającą refleksję na temat legendy na Instagramie:

Maurice was our cheerleader



Premiera książki White’a, “Keep Your Head to the Sky: My Life with Earth, Wind & Fire”, zaplanowana jest na jesień tego roku. Earth, Wind & Fire, którzy wstąpili do Rock and Roll Hall of Fame w 2000 roku, zostaną także uhonorowani na najbliższym rozdaniu nagród Grammy. Gala odbędzie się 15 lutego w Los Angeles.



Earth, Wind & Fire mieli zagrać w Polsce dwa lata temu na Festiwalu Pozytywne Wibracje. Ostatecznie impreza nie doszła do skutku…