Mia Khalifa grała w porno tylko przez trzy miesiące, ale wciąż króluje w sieci

UPDATE 13/07/18: We wcześniejszej wersji tego artykułu pojawiła się informacja o tym, że Mia Khalifa odeszła z pracy w Whataburger, by zacząć swoją karierę w branży porno. W rzeczywistości pracowała wtedy w sieci restauracji Fuddruckers. Oddając więc głos samej zainteresowanej: „Informacje o tym, że byłam zatrudniona w Whataburger, kiedy zdecydowałam się na rozpoczęcie swojej kariery, pojawiają się od dawna. Chociaż ta restauracja należy do moich ulubionych (nie lekceważcie ich ostrego ketchupu), Whataburger nie ma żadnego lokalu w Południowej Florydzie. Dzielę się tą informacją, by Wikipedia poprawiła swoje. Pracowałam w Fuddruckers, a ich burgery są do dupy. Właściwie to żałuję, że to nie był Whataburger, może dadzą mi trochę jedzenia za darmo, za to, że dzięki temu artykułowi zrobiło się o nich trochę głośno”.

W styczniu 2015 roku, kilka miesięcy po tym, jak rzekomo rzuciła pracę w sieciówce Fuddruckers z powodu sugestii klienta, że powinna zacząć pracować w porno, Mia Khalifa była już jedną z najważniejszych postaci w branży pornograficznej – w tym najwyżej ocenianą gwiazdą porno na portalu Pornhub. Do dzisiaj zajmuje drugie miejsce w rankingu, tuż za znaną z pierwszych stron poważnych dzienników Stormy Daniels, tym samym prześcigając takie legendy jak Riley Reid. W 2016 i 2017 roku była najczęściej wyszukiwaną gwiazdą porno na xHamster, a do tego przyciąga uwagę mediów w sposób, o jakim jej koleżanki – z wyjątkiem Daniels – mogą jedynie śnić.

Jednak w długiej dominacji Khalify na stronach porno jest coś dziwnego – przede wszystkim to, że już od dawna nie występuje w filmach pornograficznych. Krótka kariera Khalify trwała dosłownie trzy miesiące: filmy nakręciła pod koniec 2014 roku, a produkcje z jej udziałem ukazały się na początku 2015 roku.

Oczywiście istnieją inne wykonawczynie, które opuściły branżę dla dorosłych, a mimo to wciąż są sławne. Przykładem może być Sasha Grey, która pomimo faktu, że w 2011 roku oficjalnie wycofała się z pornografii, nadal znajduje się w pierwszej dwudziestce aktorek na Pornhubie. Jednak Grey i jej rówieśniczki zdobyły sławę dzięki całym latom produkowania nowych treści oraz konsekwentnemu budowaniu swojego wizerunku. Jak mówi Cyber5, redaktor xCritic.com, kiedy wykonawca wzbudzi sensację już na początku swojej kariery, ale potem po kilku miesiącach się wycofa, zazwyczaj udaje mu się zgromadzić małą bazę wiernych fanów. To jednak nie wystarcza, żeby utrzymać się wysoko w rankingach. „Ludzie szybko się nudzą, jeśli nie zapewni im się czegoś nowego” – mówi dziennikarka zajmująca się pornografią, Erika Icon. „W końcu zainteresują się jakimś innym wykonawcą. Szczerze mówiąc, jestem zaskoczona, że ludzie wciąż o niej mówią, zwłaszcza biorąc pod uwagę długość jej kariery”.

Jak dodaje Cyber5, nazwisko Khalify od lat przewija się „w rozmowach o »przereklamowanych gwiazdach porno«”. Jej popularność zdaje się również dziwić niektórych fanów filmów dla dorosłych. Jak właściwie udało się Khalifie osiągnąć taką sławę?

Khalifa, poprzez swojego obecnego agenta, odmówiła podzielenia się swoimi przemyśleniami na ten temat. Jednak jej popularność fascynuje zarówno wielu ludzi z branży, jak i fanów filmów pornograficznych, którzy mają własne teorie wyjaśniające jej sukces.

Świat usłyszał po raz pierwszy o Khalifie, kiedy ta wystąpiła w filmie pornograficznym w hidżabie. W listopadzie 2014 roku studio BangBros wypuściło produkcję Mia Khalifa Is Cumming For Dinner, pierwszy profesjonalny amerykański film pornograficzny, w którym wykonawczynie występują w hidżabie. (Nie można wykluczyć, że taki wątek już wcześniej pojawiał się w amatorskich filmach, ale nawet jeśli tak było, nie stały się one popularne i trudno je teraz znaleźć). Wykorzystanie hidżabu w filmie porno było czymś nowym, a to zawsze przyciąga widzów. Do tego wywołało wielkie kontrowersje, przez co mówiono o tym w mediach głównego nurtu, tym samym niejako reklamując film i przyciągając do Khalify coraz więcej ludzi. „Czasami to po prostu kwestia szczęścia” – mówi wieloletni agent w branży dla dorosłych, Mark Schechter. „Nakręcenie odpowiedniej sceny we właściwym czasie może odmienić karierę aktorki z dnia na dzień”.

Jednak sam fakt wystąpienia w hidżabie nie wyjaśnia sukcesu Khalify. Jakby na to nie patrzeć, chociaż ona sama błyskawicznie znalazła się na szczycie rankingów na stronach pornograficznych, występująca razem z nią w filmie Julianna Vega, która również zagrała w hidżabie, nie wspięła się wyżej niż na 19. miejsce. Obserwatorzy branży przyznają, że taka różnica w popularności częściowo mogła wynikać po prostu z tego, że Khalifa ma znacznie większy biust niż Vega. Ale niektórzy uważają, że sporą rolę odegrało również arabskie pochodzenie Khalify, która urodziła się w Bejrucie w Libanie i dopiero w wieku ośmiu lat przeprowadziła się do Stanów Zjednoczonych.

„Nie ma wielu wykonawców porno z Libanu i Bliskiego Wschodu” – wyjaśnia Alex Hawkins, wiceprezes XHamster. „Oprócz samych kwestii imigracyjnych, na Bliskim Wschodzie nie istnieje tak wielki rynek lokalnej pornografii, jak w Ameryce Południowej czy Europie”. Przemysł pornograficzny już wcześniej zatrudniał etnicznie niejednoznaczne wykonawczynie, takie jak Vega czy Janice Griffith, żeby występowały jako Arabki w niektórych filmach. Jednak uroda Khalify jest typowo bliskowschodnia, a do tego ma dwa tatuaże po arabsku, które wiążą się z jej libańskim pochodzeniem. To wszystko bardzo mocno podkreślało jej korzenie.

Jednak jak zaznacza Hawkins, filmy z Khalifą wzbudziły zainteresowania nie tylko dlatego, że były czymś niezwykłym w tej branży. Część komentatorów zauważyła, że jej występ w hidżabie spodobał się rasistom, którzy pragnęli zobaczyć wyraźnie arabską muzułmankę zdominowaną seksualnie przez białego mężczyznę. (Khalifa nie jest muzułmanką i wychowała się w chrześcijańskiej rodzinie. To jednak w przemyśle pornograficznym nie ma znaczenia – założono jej hidżab jedynie po to, żeby jeszcze bardziej podkreślić jej imię, kolor skóry i arabskie tatuaże). Jak przyznaje Hawkins: „Nasze pragnienia, jako konsumentów porno, często są bardzo kolonialne”.

Sceny w hidżabie przyciągnęły również uwagę libańskich mediów, co szybko przerodziło się w ogólnonarodową debatę na temat pornografii i roli w niej kobiet. Khalifa stała się tak sławna w swoim rodzinnym kraju, że w styczniu 2015 roku lokalny browar użył jej imienia i charakterystycznych grubych, czarnych oprawek, aby reklamować własną działalność. Na plakatach pojawiło się również hasło: „oboje jesteśmy dozwoleni dla osób 18+”. Tak więc oprócz sporego zainteresowania, które wywołały kontrowersje w USA, filmy z Khalifią podbiły również Liban i pobliskie kraje.

Jej błyskawiczny sukces nie był jednak przypadkowy. Jak wyjaśnia Hawkins, Khalifa od samego początku swojej kariery doskonale wiedziała, jak zarządzać mediami społecznościowymi. „W pewnym sensie jest pornograficznym odpowiednikiem Chrissy Teigen” – twierdzi. Icon dodaje, że fani i media mieli olbrzymi problem ze skontaktowaniem się z Khalifą, co w połączeniu z jej pozorną przystępnością, dodatkowo zwiększało jej atrakcyjność. „Nie zaszkodziło jej również to, że na początku kariery podpisała kontrakt na kilka filmów z BangBros, a wytwórnia bardzo promowała sceny z jej udziałem” – mówi Schechter. (Niektórzy z branży uważają tak błyskawiczne zawarcie tego kontraktu za coś bardzo podejrzanego). Niesamowity sukces i kontrowersje, które tak szybko zaprowadziły Khalifę na szczyt, były również tym, co skłoniło ją do odejścia z branży. Nie tylko jej rodzina zerwała z nią kontakt, ale też zaczęła otrzymywać groźby śmierci zarówno ze strony Libańczyków, jak i Państwa Islamskiego. Ci drudzy stworzyli wręcz fotomontaż, na którym wklejono twarz Khalify na ciało przyszłej ofiary egzekucji. Jak powiedziała wcześniej w tym roku w podcaście Lance’a Armstronga, właśnie to sprawiło, że zdecydowała się zrezygnować z porno. Przy czym już w 2015 roku zapowiedziała, że nie zamierza długo pozostać w branży.

Eksperci zgadzają się, że te same siły, które przyczyniły się do jej sukcesu oraz następnie do jej szybkiego wycofania się z pornografii, prawdopodobnie odpowiadają również za jej nieustającą popularność. Początkowe kontrowersje oraz wspomniane groźby sprawiły, że coraz częściej mówiono o niej w mediach. Jak zauważa Icon, właśnie dzięki temu kolejni ludzie dowiadywali się o jej filmach i postanawiali się z nimi zapoznać. Później, już z innymi aktorkami, zaczęły powstawać nowe filmy o kobietach w hidżabach, co pokazało, że nisza ta miała wielu wiernych fanów. Jednak filmy z Khalifą pozostają szczególnie popularne, być może dlatego, że połączyła w nich hidżab z podkreśleniem swojego autentycznie arabskiego pochodzenia. Stanowi to jeden z powodów, dla których jej filmy cieszą się wielką popularnością w społecznościach arabskich – mężczyźni chcą oglądać produkcje, w których pojawiają się wykonawczynie podobne do kogoś, kto podoba im się w prawdziwym życiu, a kobiety szukają treści, w których aktorki wyglądają tak jak one. Zazwyczaj ich oczekiwania spełnia tylko jedna osoba: Khalifa. „Jeśli dobrze rozumiem, do dzisiaj większość wejść na jej filmy pochodzi z krajów Bliskiego Wschodu” – mówi Cyber5.

Khalifa miała również sporo szczęścia. Studio BangBros przez lata promowało jej stare treści oraz ciągle publikowało je pod nowymi tytułami, przez co aktorka bez przerwy lądowała na głównych stronach portali pornograficznych. W styczniu wydali także „nowy” klip, który według Cyber5 powinien był ukazać się już lata temu, ale doszło „do ogromnej awarii twardego dysku w studiu” i dopiero niedawno udało się go odzyskać. Prawdopodobnie właśnie dzięki temu Khalifa nie padła ofiarą głównej reguły porno „ no new content, no fan engagement” (nie ma nowych treści, nie ma zainteresowania fanów).

Jednak, co jest chyba najważniejsze, w ostatnich latach Khalifa zaangażowała się w różne inne przedsięwzięcia, wciąż używając przy tym swojego pornograficznego imienia. Chociaż nie występuje już w filmach dla dorosłych, ewidentnie wykorzystała swoją zdobytą wtedy popularność do zebrania wiernej bazy obserwatorów w mediach społecznościowych. Wciąż publikuje seksowne fotografie i od czasu do czasu udziela porad w sprawach związanych z seksem, które wydają się ukłonem w stronę jej fanów.

W 2016 roku zaczęła określać się mianem „osobowości w mediach społecznościowych” i skupiła się na wspieraniu drużyn sportowych z Waszyngtonu. (Khalifa mieszka obecnie w Teksasie, ale po przeprowadzce do Stanów mieszkała w Maryland, stanie sąsiadującym z Dystryktem Kolumbii). Jej zaangażowanie w sport sprawiło, że od końca 2017 roku do początku 2018 roku prowadziła program sportowy Out of Bounds . Po odejściu założyła kanał na Twitch.tv poświęcony komentarzom sportowym. Dzięki temu przyciągnęła nowych fanów i znowu stało się o niej głośno, również za sprawą jej bulwersujących wypowiedzi: ostro krytykowała WNBA i WWE, a także wyśmiewała sportowców, którzy bombardowali ją prywatnymi wiadomościami. Khalifa często decyduje się na zjadliwe ataki osobiste i ironiczne komentarze, co stanowi idealną pożywkę dla internautów.

„Ponieważ działa teraz w zupełnie innej branży, która również jest napędzana przez fanów, spora część jej zwolenników kojarzy ją jedynie z jej ostatnich przedsięwzięć” – zauważa Cyber5. (Obecnie ma 2,31 miliona obserwujących na Twitterze i imponujące 8,5 miliona na Instagramie, z których wielu trafiło na jej konto już po zakończeniu przez nią kariery w porno). „Kiedy dowiadują się, że występowała w filmach dorosłych, od razu ruszają je obejrzeć”. To sprawia, że jej filmy wciąż cieszą się sporą popularnością, a ona sama pozostaje wysoko w rankingach.

Khalifa nie tylko nie traci fanów, ale wręcz wciąż zdobywa kolejnych. Pomijając fakt, że działalność na Twitch ułatwia jej kontakt z zupełnie nową grupą demograficzną, Khalifa eksperymentuje z różnymi ścieżkami kariery, takimi jak chociażby gotowanie. Prawdopodobnie tak długo będzie zajmowała wysoką pozycję w rankingach porno, jak długo będzie miała nowych fanów.

Mówiąc prościej, pornograficzna sława Khalify w dużej mierze wynika z czystego szczęścia – była po prostu właściwą osobą, tworzącą właściwe filmy we właściwym czasie. Do tego udało jej się uzyskać wsparcie ze strony wielkiej firmy, która ją następnie wypromowała. Jednak podczas swojego krótkiego romansu z pornografią sama bardzo zmyślnie kształtowała swój wizerunek, a następnie wykorzystała te zdolności, aby zbudować nową karierę oraz jednocześnie utrzymać dawną sławę przy życiu. „Tak naprawdę to wszystko wynika ze zbiegu bardzo pomyślnych okoliczności” – kwituje Cyber5.

„To zdecydowanie była wyjątkowa sytuacja” – dodaje Schechter. Żadna dotychczasowa gwiazda nie miała wystarczającego szczęścia ani umiejętności, aby wykorzystać zaledwie trzymiesięczną karierę. To raczej mało prawdopodobne, żeby w najbliższym czasie komukolwiek udało się powtórzyć jej sukces.

„Wiele osób powinno wyciągnąć wnioski z faktu, że jej nieustająca popularność to w rzeczywistości kwestia niezwykłego fartu” – mówi Icon. Jednocześnie jednak przyznaje, że nie można odmówić Khalifie olbrzymiego sukcesu i talentu. „Sądzę, że gdyby postanowiła wrócić do porno i wystąpiłaby w chociaż jednej czy dwóch scenach, internet mógłby się po tym już nie podnieść. Mówię poważnie”.

