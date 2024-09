M.I.A. chce żebyś wiedział, że nie jest Madonną, Rihanną, Mariah, Arianą

Świeżo po ogłoszeniu, w którym zapowiedziała, że będzie wznosiła się na poziom takich legend jak Patti Smith czy Yoko Ono, by uzdrowić tegoroczny Meltdown Festival w londyńskim Southbank Centre, M.I.A. wypuściła nowy klip.

Wcześniej działająca na wielu płaszczyznach artystka udostępniła na mediach społecznościowych krótką zajawkę nagrania. M.I.A. ze swoim charakterystycznym, przemyślanym flow na bicie, który brzmi jak starsza, jeszcze bardziej nieustępliwa siostra “Bad Girl”, celnie uderza w przemysł muzyczny porównujący ją do innych (prawdopodobnie bardziej przyjaznych mediom) kobiet. Z radością uświadamia wszystkich niedowiarków: “I’m not Madonna, or Rihanna, or Mariah, or Ariana / I’ve been around in this world causing drama”.

Videos by VICE

Poza wymienianiem powyższych imion, usłyszymy także repetowaną linijkę “I’m taking on the Tower”, co niebezpiecznie zbliża nas do Donalda Trumpa. M.I.A. staje się polityczna? Kto by pomyślał?

Klip można sprawdzić poniżej.

Obserwujcie Noisey na Twitterze.