Od zera do bohatera – zobacz klip Mic Outlawa “Swear To God”

Nowe wideo “Swear to God” Mic Outlawa, rapera z Brampton, zaczyna się sceną, gdzie jako bezdomny siedzi na ulicy z kartką “Gdybyś to był ty”. Chwilę później jest już Jamesem Hardenem, Kanye Westem, facetem odnoszącym sukcesy i próbującym pomóc swoim przyjaciołom, którym jeszcze się nie udało. “You might be on the block wearing Air Force Ones / But I can fly in this city in that Air Force One” – nawija swoim agresywnym głosem.

“W nowej wizualizacji ‘Swear to God’ opowiadam historię z perspektywy młodego bezdomnego” – tłumaczył Mic Outlaw. “Głównym powodem dla którego powstał ten klip było to, że widziałem mojego najlepszego przyjaciela, który przechodził przez najgorsze perypetie w swoim życiu”.

Zobaczcie wideo “Swear to God” poniżej.