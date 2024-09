Mick Jenkins ujawnia “Fall Through”, kolejny wciągający numer z “The Healing Component”

Nowy album Micka Jenkinsa, “The Healing Component”, po długim procesie wydawniczym, ujrzy światło dzienne już w najbliższy piątek. Wiadomo, nie jest tak, że rzeczy, którymi zajmował się Jenkins od kwietniowej zapowiedzi płyty były mało fascynujące. Po pierwsze, mamy wyprodukowany przez Sango singiel “Spread Love”​​, który okazał się jednym z najbardziej rzewnych i melodyjnych utworów Jenkinsa. Potem wpadł “Drowning”​​, mroczny w wymowie kawałek z równie dramatycznym i niepokojącym teledyskiem.​

“Fall Through”, najnowszy singiel z nadchodzącego krążka, poleciał wczoraj na antenie Beats 1 w programie Zane’a Lowe’a. Nie jest tak bezpośredni jak “Spread Love” czy “Drowning”; skupia się bardziej na świetnych linijkach Jenkinsa niż mocnych podkładach, a kiedy zaczyna się refren, słyszymy więcej sennej melorecytacji niż śpiewu. Same wersy to po prostu Liga Mistrzów: “Like… mirror, mirror on the wall / Who’s the most hated of them all? / Most creative of them all / Who’s post-racial, who’s the most basic? / Who despite that love them all? / So sticks and stones I rub them off / At this hater conjunction I’m an apostrophe, above them all / That’s why I keep my circle small”.



Sprawdźcie numer poniżej.

Zdjęcie wykonał Brian Lamb.

