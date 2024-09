Znamy nominacje do MOBO Awards. Grime rządzi!

Kiedy mówimy o odrodzeniu grime’u – a ludzie ostatnio coraz częściej do niego sięgają – to z reguły mamy na myśli kawałki rozpalające tłumy, osiągające szczyty list przebojów i grane w klubach i na festiwalach. A teraz spójrzcie koniecznie na nominacje do MOBO Awards – jak pewnie zauważyliście, to kolejny dowód na to, że gatunek ten zaczyna dominować na muzycznej scenie. W 2015 roku aż 27 nominacji należy do artystów związanych z grime.

W statystykach króluje JME z czeterema nominacjami: Najlepszy Album, Najlepszy Utwór, Najlepszy Męski Artysta, Najlepszy Artysta Grime’owy. To ogromne zaskoczenie, zwłaszcza że mamy do czynienia z gościem “bez wytwórni, PR-u, wydawcy, menadżera i stylisty”. Oprócz niego, na cztery nagrody może liczyć brytyjski hiphopowy duet Krept and Konan (Najlepszy Męski Artysta, Najlepszy Artysta Hiphopowy, Najlepszy Utwór, Najlepszy Album). Poza tym nominacje otrzymali Skepta i Stormzy (Najlepszy Męski Artysta), dwie – FKA twigs (Wideo Roku z “Glass & Patron” i “Pendulum”), a o tytuł Międzynarodowego Albumu Roku walczyć będą Kendrick Lamar (“To Pimp a Butterfly”) z A$AP Rockym i Dr Dre.

Najbardziej ekscytuje nas jednak debiutująca w tym roku specjalna nagroda MOBO Paving the Way, która powędruje do Wileya. Gdybyście się zastanawiali to tak – naprawdę chodzi o kostkę brukową, która zgodnie z wyborem Wileya zostanie umieszczona w Bow School w Tower Hamlets we Wschodnim Londynie.

Sprawdźcie listę nominowanych z twarzą JME w tle:

Najlepszy Męski Artysta:

Skepta

Mark Ronson

Krept & Konan

JME

Stormzy

Najlepsza Artystka:

FKA Twigs

Little Simz

Ella Eyre

Lianna La Havas

Jess Glyne

Najlepszy Album:

‘The Long Way Home’ – Krept & Konan

‘Integrity’ – JME

‘Blood’ – Lianne La Havas

‘Snakes & Ladders – Wiley

‘In Colour’ – Jamie XX

Najlepszy utwór:

‘Uptown Funk’ – Mark Ronson Feat. Bruno Mars

‘Shutdown’ – Skepta

‘Not Letting Go’ – Tinie Tempah Feat. Jess Glynne

‘Man Don’t Care’ – JME Feat. Giggs

‘Freak of the Week’ – Krept & Konan

Wideo roku:

‘Know Me From’ – Stormzy

‘Pendulum’ – FKA Twigs

‘Body On Me’ – Rita Ora Feat. Chris Brown

‘Fester Skank’ – Lethal Bizzle

‘Glass & Patron’ – FKA Twigs

Najlepszy debiut:

Bugzy Malone

Section Boyz

Nao

Bonkaz

Nick Brewer

George The Poet

J Hus

Snakehips

Sinead Harnett

Yungen

Najlepszy album międzynarodowy:

‘If You’re Reading This It’s Too Late’ – Drake

‘2014 Forest Hill Drive’ – J. Cole

‘To Pimp A Butterfly’ – Kendrick Lamar

‘Compton: A Soundtrack by Dr. Dre’ – Dr. Dre

‘Beauty Behind The Madness’ – The Weeknd

‘Black Messiah’ – D’Angelo

‘Reality Show’ – Jazmine Sullivan

‘Ego Death’ – The Internet

‘Black Rose’ – Tyrese

‘At. Long. Last. ASAP’ – A$AP Rocky

Najlepszy artysta grime:

Bugzy Malone

JME

Lethal Bizzle

Skepta

Stormzy

Najlepszy artysta hiphopowy:

Akala

Krept and Konan

Nines

Little Simz

Lady Leshurr

Najlepszy artysta RNB/Soul:

Kwabs

Andreya Triana

Shakka

Lianne La Havas

Joss Stone

Najlepszy artysta z Afryki:

Fuse ODG

Davido

Wizkid

Patoranking

Moelogo

Yemi Alade

Aka

Mista Silva

Shatta Wale

Silvastone

Najlepsze reggae:

Stylo G

Chronixx

Omi

Popcaan

Protoje