Monty i Fetty Wap wracają z “Right Back”

Pamiętacie ostatnie wakacje? Te złote dni, kiedy bujaliście się swoją furą, krążąc po ośce z opuszczonymi szybami. Mknąc po autostradzie nie mieliście na blacie dwóch paczek, ale na pewno słuchaliście Fetty Wapa i Monty’ego nawijających o tym. “My Way” na głośnikach, życie było lekkie. Nadal nie wiem jakim cudem te dni zleciały tak szybko.

Cóż, dla wszystkich, którzy pogrążają się w beznadziei i zaczynają widzieć świat

w znacznie bledszych kolorach, mam dobrą wiadomość. Fetty Wap i Monty wracają w pełnej krasie. Monty niedawno wrzucił kawałek “Right Back” z gościnnym udziałem Fetty’ego Wapa, a już dziś możecie zobaczyć teledysk do niego. Stary, ale to dobre!

Monty stworzył klimat beztroskiego, luźnego romansu: “hella smoke every time I light up / you never know who might be the right one”, nawija, robiąc poetycki zwrot. Potem wjeżdża Fetty ze swoją egzystencjalną podróżą: “shit that go on in my brain / it’s like I’m stuck in a maze / see the night always day / and I thought I can have everything baby / but I guess it was all just a dream baby”. Później wracają jednak romantyczne historie. Życie jest pełne wzlotów i upadków, miłości i złamanych serc, bla, bla, bla… Zdecydowanie Monty i Fetty to nasi duchowi przewodnicy.

“Historia z ‘Right Back’ opowiada przede wszystkim o tym jak musisz gdzieś wyjechać, uderzyć w trasę, wiesz, to jak ‘Słońce, zaraz będę!” – Monty wyjaśnia w mailu. “To opowieść o tym przez co przechodzę będąc daleko od domu i o tej lasce, która jest z tobą i do której chcesz wracać”. Dodał, że chciałby, by klip był “trochę inny, z wyższej półki. To dla nas nowy wizerunek – dorosłych gości”.

“Right Back” pojawi się na nowym nagraniu “Monty Zoo 2”, które jak zapowiada Monty, “będzie prawdziwym ogniem, stary. Właśnie to dostaniecie. OGIEŃ!”. Nietrudno mu uwierzyć: Monty jest bardziej pewny siebie niż zazwyczaj, a dodatkowo, jak zawsze, może liczyć na swojego zioma Fetty’ego.

“Z każdym dniem przychodzi nam to coraz łatwiej, ponieważ robimy to już tak długo”, powiedział o współpracy z Fettym. “Na raz, dwa, trzy. To mój brat, a na koniec dnia czuję się jakbym pracował z supergwiazdą, mega gwiazdą. Jemu odpowiada praca ze mną, jestem mu za to wdzięczny. Jest moją inspiracją, osiągnął wiele choć zaczynał z niczym. Cieszę się, że tu jestem”.

Sprawdźcie “Right Back” poniżej.