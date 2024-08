Najciekawsze muzyczne premiery w listopadzie

Ponieważ coraz częściej nie chce nam się wychodzić z domu, bo noc przychodzi zbyt szybko, Kacper Ponichtera radzi, czego słuchać, żeby nie złapać doła przed nadchodzącą zimą.

Zongamin – O! (MC042 / Multi Culti)

Wytwórnia Multi Culti, założona i prowadzona z sukcesami przez rodzonego brata Tiga – Thomas Von Party sięga po utwory legendarnego producenta Zongamin, którego możecie znać z wydawnictw dla kultowych labeli XL Recordings czy Ed Banger. Jego muzyczny powrót jest nieprzewidywalny pod każdym względem. Zongamin ucieka stylistycznie od brzmień spod znaku Detroit i ucieka w kierunku futurystycznego electro, ceremonialnego jazz flute, a momentami ociera się o brzmienia indie folk-tronica. „O!” zawiera 6 przemyślanych kompozycji, które ukazują szerokie spektrum możliwości Zongamina jako multi-instrumentalisty i elektronicznego wizjonera. Ten mini-album to prawdziwe psychodeliczne doświadczenie, które idealnie wpisuje się w wizje rozwoju Multi Culti.

Anna Lann – Embodiment (R$N17 / Ransom Note Records)

Prestiżowy magazyn Telavivian w ostatnim numerze, poświęconym izraelskiej muzyce, błyskotliwie zauważył, że „aby dowiedzieć się, jak izraelska muzyka będzie wyglądać jutro, zrozum, co Anna Lann tworzy dzisiaj.” Anna urodziła się na Łotwie, ale całe swoje dorosłe życia spędziła w Tel Awiwie, poświęcając się w całości sztukom interdyscyplinarnym (muzyka, film, sztuki wizualne, moda, taniec). Uznanie wśród muzycznego środowiska zdobyła rewelacyjnym remiksem utworu „Cholera” od C.A.R, a także wspólną EPką, wydaną przy współpracy z Emmanuelem Caurel dla Insult To Injury. Jej najnowszy album to oryginalna mieszanka techno, trance, eksperymentalnej elektroniki, pop, a także leftfield, która powinna trafić w gusta wszystkich miłośników twórczości Bjork czy Holly Herndon. “Projekt stara się przedstawić dążenie do wewnętrznej zmiany i jej zewnętrznej manifestacji” – wyjaśnia Lann i dodaje, że na płycie znalazły się remiksy od jej ulubionych artystów: Nick Hoppner, Richard Sen, Flug 8 i Placid One.

Sept – Chaos Collider (VNR036, Voxnox Records)

Warszawski DJ i producent – Sept, związany z klubem Jasna 1 staje się jedną z najważniejszych postaci na polskiej scenie producenckiej. Sept na swoim koncie ma już dwie płyty winylowe, zaś ze swoimi występami odwiedził Austrię, Czechy, Francję, Holandię, Niemcy, Serbię, Szwecję, a także egzotyczną Kolumbię. Nie wspominając o wszystkich najważniejszych klubach w kraju. Jego najnowsza EPka „Chaos Collider”, wydana sumptem Voxnox Records to dwie oryginalne produkcje oraz remiksy od jednych z najważniejszych postaci na światowej scenie muzyki techno – Pfirter i Setaoc Mass. Tytułowy utwór cechuje soczysta linia basowa, uzupełniona punktową stopą, co sprawia, że dobrze komponuje się z pociętymi wokalami oraz dynamicznie pracującą perkusją. „Sin Area” to utwór, stworzony z myślą o imprezowym ‚peak time’. Mamy tutaj mocną stopę i upiorne dźwięki, przepuszczone przez filtr LFO. Remiks od Argentyńczyka Pfirter to autorska interpretacja, charakteryzująca się potężnym i połamanym beatem, który znajdzie uznanie wśród zwolenników bardziej wymagających brzmień.

Jacuzzi General – Dreams Of The Tropics (PP011 / Paradise Palms)

Długo wyczekiwany debiut edynburskiego producenta i twórcy kultowych wydarzeń w stolicy Szkocji – Jacuzzi General. „Dreams Of The Tropics” to składanka 4 utworów, które łączą najlepsze tradycje muzyki disco z gitarowymi riffami. „Odpręż się, zrelaksuj lub wstań i tańcz” – w takim sposób swoje debiutanckie wydawnictwo skomentował Jacuzzi General. Jeśli takie marki jak izraelski duet Red Axes, Todd Terje, Egyptian Lover, Harvey Sutherland, Daniele Baldelli czy Marvin & Guy działają na Twoją wyobraźnie to nie zastanawiaj się nawet chwili i zamów winyl, który do obiegu trafi w mocno limitowanej ilości.

Various Artists – 15 Years of Luzztro (LRV001 / Luzztro Records)

Dwupłytowy album konceptualny to kwintesencja muzyki z klubu Luzztro, który świętuje swoje 15-te urodziny. „Red Side” to muzyka, którą możecie znać z sali „Barowej”. Druga strona winylowego krążka – „Black Side” to ukłon dla wszystkich tych, którzy przetańczyli setki godzin w „Czarnej”. Nawet jeśli daleko wam do klubowej muzyki tech-house, techno czy house w jego klasycznym ujęciu, to pamiątkowy winyl „15 Years of Luzztro” powinien znaleźć się na waszej półce jako swego rodzaju podsumowanie klubowej historii afterowni w centrum Warszawy. Warto wspomnieć, że okładka inspirowana jest dywanem z sali „Barowej”, o którym po dziś dzień powstało setki miejskich legend. Na płycie znajdziecie produkcje od rezydentów i przyjaciół klubu m.in Piotr Bejnar, Seb Skalski, DUSS, PIUR, Cyd & Clefomat czy Sam Wolff.