Najlepsze filmy na YouTube pod zjarkę

Potencjalne źródła egzystencjalnego lęku czają się w każdym zakątku Internetu. W jednej chwili możesz tańczyć z cyber-gotami, później zostać skrzyczanym, a na koniec ledwie uniknąć zderzenia z pociągiem. Prawdopodobnie może ci się przydać pomoc w nawigacji. Zwłaszcza jeśli jesteś na chmurze. Wcześniej opracowaliśmy listę najlepszych filmów i seriali na Netfliksie pod zjarkę – powstało też zestawienie filmów do obejrzenia na haju. Nie masz Netflixa? Nie ma problemu: oto lista najlepszych filmów na YouTube, które możesz obejrzeć po chmurze.

Alantutorial

Nikt tak naprawdę nie wiedział, kim jest „alantutorial”, kiedy jego pierwszy filmik how to leak on a piece of paper ukazał się w 2011 roku. Nadal nie jest całkowicie jasne, czy jego sukces był zamierzony; wiemy jedynie, że 65 filmów Alana Resnicka w klimacie creepypast skupia się wokół niezrównoważonego młodzieńca (wciela się w niego Resnick), którego prawdopodobnie ktoś porwał i zmusza do tworzenia tutoriali. Choć słuch po alantutorial i innych projektach Alana (Unedited Footage of a Bear, This House Has People In It) zaginął w 2014 roku, ludzie wciąż szukają odpowiedzi.

AlmazanKitchen

Jednym z najdziwniejszych zjawisk w erze Internetu jest wspólny „powrót do natury” umożliwiony przez technologię. Zasadniczo na każde 1000 osób zgarbionych nad przegrzanym laptopem, jedna lub dwie jadą do lasu z aparatem fotograficznym i zalecają, byśmy „powrócili do głównych składników, które zostały zaniedbane, takich jak ogień, różne biosystemy kultur bakterii [oraz] starożytne techniki przyrządzania potraw”. W skrócie ma to tyle samo sensu, co wysyłanie samochodu na Marsa.

Food Emperor

Można bez wahania stwierdzić, że jest to najlepszy kanał kulinarny w języku polskim. Zaczyna ci się gastrofaza i nie wiesz co ugotować? Zamówiłeś już jedzenie, ale jeszcze nie jesteś głodny? A może po prostu chcesz nauczyć się robić nowe danie bez nucenia w tle „jak sobota to do…”? Każdą z tych sytuacji rozwiążesz z pomocą przeklinającego Szweda.

Colin Furze

Każda epoka potrzebuje własnego naukowca: dla pokolenia YouTube odpowiednikiem Billa Nye’a i Adama Słodowego jest były hydraulik w Etnies i podkoszulku Office Space, który potrafi zbudować pieprzony latający motocykl.

David Firth

Byłem w gimnazjum, kiedy po raz pierwszy odkryłem Salad Fingers, oglądając film, w którym znalazły się też The Super Bowl is Gay, Rejected Cartoons i Fredryk Phox. Brytyjski animator, artysta i muzyk David Firth jest niedocenionym bohaterem ponurej, nihilistycznej komedii w świecie, w którym David Lynch jest uznawany za postępowego, czy coś w tym stylu. Zobacz też: Burnt Face Man, The News Hasn’t Happened Yet, The World Within a Sock.

Kraina grzybów

Czasem nazywana polską odpowiedzią na Salad Fingers. Jeśli przez ostatnie 5 lat nie wychodziłeś z domu i nie miałeś dostępu do Internetu, to jest moment, w którym możesz w końcu dowiedzieć się, jak skutecznie jabłko. Mam wrażenie, że tutaj nie potrzeba w ogóle zielska, bo ten kanał to narkotyki.

EVERYTHING IS TERRIBLE!

Kanał EVERYTHINGISTERRIBLE gromadzi zaginione i zapomniane programy dla dzieci, reklamy społeczne i filmy szkoleniowe dla pracowników. Wszystkie są edytowane i wyjęte z kontekstu w sposób, który definitywnie pokazuje, dlaczego my, a nie ośmiornice, jesteśmy najdziwniejszym gatunkiem.

Każda plansza z czasem w SpongeBobie

W SpongeBobie Kanciastoportym nic nie jest zbyt mocno zakotwiczone w rzeczywistości, w związku z czym konsekwentnie niespójne występy narratora inspirowanego postacią Jacquesa Cousteau to gratka dla fanów, ilekroć się pojawią. Jeśli jesteś naprawdę upalony, sprawdź 4:45, tutaj burzenie czwartej ściany nabiera nowej mocy.

A Take Away Show od La Blogothèque

W ramach wspomnienia czasów kamer DV seria koncertów francuskiego filmowca Vincenta Moona uwiecznia hipsterską muzykę w najpiękniejszy sposób. Gwóźdź programu to Beirut na chodniku, The Dø na dwørze oraz Grizzly Bear w wannie.

lofi hip hop radio – beats to relax/study to

Redakcja Noisey Italy określiła fenomen tego radia internetowego jako „idealną ścieżkę dźwiękową dla sparaliżowanego pokolenia” i myślę, że ma rację: stacja muzyczna działająca 24/7 jest dostosowana do potrzeb osób, które przejrzały netflixową iluzję wyboru i po prostu chcą, by ktoś inny wybrał im piosenki.

Primitive Technology

Czy wiesz, że możesz zamienić muszle ślimaków w twardą cegłę wapna za pomocą ognia, wody i kilku glinianych garnków? John Plant z Queensland w Australii wie. Kiedy światła w końcu zgasną, będzie facetem, którego trzeba będzie znaleźć.

Nagrania sportów ekstremalnych od Red Bulla

Co z tego, że Red Bull eksploatuje subkulturę, jednocześnie otwarcie szerząc zepsucie, by sprzedać napój energetyczny, który zwiększa ryzyko zawału serca u niektórych ludzi? Nie ma nic fajniejszego do obejrzenia niż dobrze nakręcony film o sportach ekstremalnych, a Red Bull jest ich krynicą.

Twórczość SSION

Jest taki artysta z Lewisport w Kentucky, Cody Critcheloe. Jego queercorowe alter ego SSION może stać się najważniejszą rzeczą w popie wraz z wydaniem jego nowego albumu pt. O. W Internecie można znaleźć twórczość Critcheloe z początku lat 2000. Jest równie dobra (albo i lepsza) co większość współczesnej sztuki i muzyki. Cody jest też jednym z najbardziej utalentowanych młodych reżyserów.

Kompilacje Vine’ów

Globalne Stowarzyszenie Nauczycieli i Rodziców musi być odpowiedzialne za to, że najlepsza internetowa platforma krótkich filmików raczej nie powróci w najbliższej przyszłości. Nie widzę żadnego innego powodu, dla którego takie filmy, jak RIP vine compilation, vines that cured my depression oraz vines that cared for me when no one else did miałyby stanowić relikt minionej epoki.

Will It Blend?

Czy to się zmiksuje? Odpowiedź zawsze brzmi: tak. PS: Nie wdychaj tego!

