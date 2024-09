Ktoś zrobił okropną ska wersję “In The Aeroplane Over the Sea” Neutral Milk Hotel. Ostrzegamy

Czy kiedykolwiek chcieliście usłyszeć dobrze zagrany hołd w rytmie ska dla klasycznego nagrania Neutral Milk Hotel “In the Aeroplane Over the Sea”? No cóż, bardzo nam przykro, ale “In the Aeroskand Over the Checkered Pattern” nie sprosta waszym oczekiwaniom. W zasadzie jest kompletnie do bani.

W każdym razie, Skanktral Ska Hotel zaprezentowali przeróbki piosenek takich jak “Holland, 1945” (“Skallond, 1996”), “Communist Daughter” (“Communist Rudegirl”) i “Two Headed Boy” (“Two Headed Boy”).

Videos by VICE

No, nie są to najlepsze kowery bazujące na “In the Aeroplane Over the Sea”. W sumie są najgorsze. Ale szczerze, słyszeliście kiedyś jakieś inne? (Boimy się pytać wujka Google).

Dla wszystkich niegrzecznych chłopców i dziewczyn, oddajemy zatem w wasze ręce do odsłuchu “In the Aeroskand Over the Checkered Pattern”… bawcie się dobrze?