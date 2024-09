Danny Brown, Vince Staples, D.R.A.M. i inni na nowym albumie Gorillaz? Do sieci wyciekł spis utworów i gości

Damon Albarn i Jamie Hewlett od ponad roku zwiastują wydanie piątego krążka wirtualnej kapeli Gorillaz. O kontynuacji “The Fall” z 2011 roku spekuluje się od czasu wywiadu tego pierwszego w australijskiej stacji udzielonego dwa lata temu. Kilkanaście miesięcy później Noodle zaprezentowała playlistę dla silnych i niezależnych kobiet, a w styczniu poznaliśmy singiel “Hallelujah Money”.

Teraz portal “FACT” donosi, że na trackliście nowego albumu znajdzie się 19 kawałków, sześć przejść, a wprowadzenie zostało dodane na stronę Phonographic Performance Limited. Nie jest jasne, które z tych numerów znajdą się ostatecznie na płycie, ale spis gości wygląda naprawdę imponująco. Danny Brown, Vince Staples, D.R.A.M., Grace Jones, Pusha T, De La Soul, Anthony Hamilton i Jehnny Beth z Savages – musicie przyznać, są to same sztosy. Oto pełna lista zarejestrowana na portalu, choć nie zapominajcie, że to informacja jeszcze niepotwierdzona.

Andromeda (Gościnnie: D.R.A.M.)

Ascension (Gościnnie: Vince Staples)

Busted And Blue Carnival (Gościnnie: Anthony Hamilton)

Charger (Gościnnie: Grace Jones)

Circle Of Friendz (Gościnnie: Brandon Markell Holmes)

Halfway To The Halfway House (Gościnnie: Peven Everett)

Hallelujah Money (Gościnnie: Benjamin Clementine)

Interlude: Elevator Going Up

Interlude: New World

Interlude: Penthouse

Interlude: Talk Radio

Interlude: The Elephant

Interlude: The Non-conformist Oath

Intro: I Switched My Robot Off

Let Me Out (Gościnnie: Mavis Staples & Pusha T)

Momentz (Gościnnie: De La Soul)

Out Of Body (Gościnnie: Kilo Kish, Zebra Katz & Imani Voshana)

Saturnz Barz (Gościnnie: Popcaan)

Sex Murder Party (Gościnnie: Jamie Principle & Zebra Katz)

She’s My Collar (Gościnnie: Kali Uchis)

Strobelite (Gościnnie: Peven Everett)

Submission (Gościnnie: Danny Brown & Kelela)

The Apprentice (Gościnnie: Rag’n’bone Man, Zebra Katz & Ray BLK)

Ticker Tape (Gościnnie: Carly Simon & Kali Uchis)

We Got The Power (Gościnnie: Jehnny Beth)

To tylko spekulacje, ale “Sex Murder Party” z Jamie Principle i Zebra Katz brzmi zajebiście.

