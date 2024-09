North niechcący spłukała w toalecie telefon Kanye, na którym przechowywał teksty na “TLOP”

Czy słuchając “Wolves” zwróciliście uwagę na tekst i zastanawialiście, jakim cudem Kanye wypuścił tak słabe wersy jak przykładowo “I know it’s corny bitches you wish you could unfollow/ I know it’s corny niggas you wish you could unswallow”?

Odpowiedź na to pytanie zna Kim Kardashian West. W ostatnim odcinku najnowszego talk show jej siostry, “Kocktails With Kloe”, żona rapera wyjaśniła, że North niechcący spłukała w toalecie telefon Kanye, na którym miał zapisane część materiału z ostatniej płyty. Niestety nie udało się odzyskać zapisanych zwrotek, tak więc na “The Life of Pablo” trafiły linijki o “otwartych lodówkach” i “kanapkach”. Już wiemy, dlaczego “Wolves” jest tak słabe. Zobaczcie wideo poniżej.