Novelist wypuścił zaraźliwy numer “Girls Around the World”

Jest wiele numerów o kobietach. Weźmy na przykład “Girls, Girls, Girls”, “Girl”, “Beautiful Girl”, “Just a Girl” czy “Girlfriend”. Może słyszeliście o albumie Pharrella Williamsa zatytułowanym “G I R L” albo o piosence “Girl, You’ll Be A Woman Soon”, która znalazła się na ścieżce dźwiękowej do filmu “Pulp Fiction”. Czegokolwiek byśmy nie przywołali, niezaprzeczalnym jest, że dziewczyny rządzą tym światem. Mając to w pamięci, zawsze znajdzie się ktoś kto nagra kolejny numer o płci pięknej. I tym sposobem dochodzimy do nowego utworu Novelista, “Girls Around the World”.

“First thing that I told you when I met you is ‘I’m a G’” – nawija raper w naprawdę fajnym, bazującym na słodkim r&b numerze. Co więcej, sam go wyprodukował. Co za gość! To także kontynuacja brzmienia, które Novelist zaprezentował w udostępnionym całkiem niedawno “New Path”. W każdym razie, sprawdźcie piosenkę poniżej.