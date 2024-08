Nowi Polacy: zdjęcia pierwszego pokolenia internetu

Za początek internetu w Polsce uznaje się datę 20 listopada 1990 roku, kiedy to wysłano „pierwszy e-mail do Polski” (chociaż zdaniem dr. Grzegorza Poloka, wówczas pracownika Instytutu Fizyki Jądrowej w Krakowie, który tego maila sam wysyłał, było to znacznie wcześniej; ale o tym przeczytacie TUTAJ).

Nowi Polacy to fotograficzny projekt Patryka Karbowskiego, 29-letniego fotografa po Łódzkiej Filmówce, ukazujący krótki moment w historii naszego społeczeństwa, który bardzo szybko przeminął i mało kto zwrócił na to uwagę.

VICE: Kim są Nowi Polacy?

Patryk Karbowski: Kim byli.

Co masz na myśli?

Materiał powstawał przez 2-3 lata i skończyłem go w 2012 roku. Kiedy patrzę na te zdjęcia, wiem, że już się zdezaktualizowały, chociaż wciąż pokazują pewien moment w historii – moim zdaniem istotny.

W takim razie, kim byli Nowi Polacy?

To było pierwsze – wtedy dojrzewające – pokolenie niepamiętające świata bez internetu. Z jednej strony był to moment przejścia w społeczeństwie, w rzeczywistość, której wcześniej nie znali (nie wiem, czy istniał wtedy chociażby ktoś taki, jak influencer); z drugiej strony moi bohaterowie chodzili do gimnazjum i zdobywali pewną autonomię.

Tyle że nie skupiłeś się na samym pokoleniu wchodzącym w dorosłość – twoje zdjęcia pokazują też swoistą „konfrontację” z pokoleniem starszym, które internetu nie miało.

Tak, przewija się wątek rodzinnych relacji, zwróć jednak uwagę, że te zdjęcia są zawsze „sztywne”; co tworzy kolejne pytanie – czy to jest relacja, czy właśnie jej brak.

Jaki był cel tego projektu?

Chciałem pozwolić sobie i innym spojrzeć na coś, co wydaje się czymś oczywistym. Ludzie jednak potrzebują silnych bodźców i poszukują egzotyki, proste. Jednak przez to wszystkie rzeczy „obok” często umykają. Zacząłem robić Nowych Polaków w chwili, gdy zauważyłem, jak ciężko jest mi się dogadać z moim o 7 lat młodszym kuzynem – funkcjonowaliśmy w dwóch zupełnie różnych światach. To był ten impuls.

Żeby robić te zdjęcia, często spędzałeś całe dnie ze swoimi bohaterami, tylko dla tego jednego zdjęcia – co ci się rzuciło w oczy, gdy obserwowałeś ich zachowanie, sposób życia?

To co uderzało mnie bardzo mocno w tych osobach, to ich przeładowanie bodźcami. Porównując się do nich, zauważyłem, że dużo fajnych rzeczy u mnie i moich kolegów wynikało z niedoboru. Kiedy nudziłem się w swoim małym mieście, nie miałem co robić, sięgało się po kamerę VHS i kręciło swoje filmy. Tutaj, te dzieciaki miały bardzo łatwy dostęp do wielu rzeczy i bardzo łatwy dostęp do informacji – ale to dawało odwrotny efekt, to ich przerastało.

Co masz na myśli?

Widząc, ile już zostało zrobione w danej dziedzinie, bo jest cała masa ludzi, którzy robią coś lepiej od ciebie, siłą rzeczy stajesz się bierny – tak przynajmniej zachowywała się większość moich bohaterów. Bo po co się siłować, skoro już wszystko jest. Na początku mojego cyklu powstała fotografia chłopaka, który leży na łóżku i gra na gitarze…

Tak, widziałem to zdjęcie.

On jest niesamowicie znudzony na tym zdjęciu. Spędziłem z nim wtedy trochę czasu. Najpierw usiadł do komputera, po pół godzinie usiadł do konsoli, na której pograł do niechcenia w jakąś grę, by ostatecznie wziąć gitarę i położyć się na łóżku. To było dla mnie bardzo symboliczne. Nie zazdrościłem mu wtedy.

Ale czy wszyscy teraz nie jesteśmy przeładowani bodźcami?

Tak, ale i ty i ja mamy porównanie. Punkt odniesienia.

Kim teraz są ci „Nowi Polacy” ?

To ludzie, którzy mają przed sobą bardzo dużo różnych dróg, opcji i absolutnie nie mają pojęcia, co ich czeka. Zestawiając to z nami, różnimy się tylko tym, że my mieliśmy tych opcji znacznie mniej.

