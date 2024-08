O tym jak “Cartoon Heroes” Aqua stał się jednym z najdroższych wideoklipów w historii…

Duńczycy i Norwegowie z Aqua najlepiej zapisali się w masowej pamięci dzięki “Barbie Girl” – międzynarodowemu hitowi ukazującemu powszechnie wielbioną dziecięcą zabawkę jako entuzjastyczną niewolnicę seksualną, gościa powtarzającego “hanky panky”, niskim, niepokojącym głosem. To, opuśćcie ręce, jedna z najbardziej kultowych piosenek późnych lat 90. łącząca bezwstydne podteksty, przygodną przyjemność i cukierkową estetykę w doskonałym, kiczowatym singlu na długo przed pojawieniem się Katy Perry. Połączywszy wszystkie kropki, możemy stwierdzić że “Barbie Girl” – lub następujący po nim, nieco mniej, lecz nadal mocno skąpany w lubieżnym erotyzmie singiel “Doctor Jones” – rozpoczyna okres, w którym Aqua robili najwięcej hajsu. Lecz nie o tym…

Pamiętacie kawałek “Cartoon Heroes” opublikowany przez Aqua w roku 2000? Na bank nie. Tytuł nie wywołuje żadnych skojarzeń, nie dzwonią żadne dzwonki, w moim życiu nie ma dla niego najmniejszego miejsca. Słuchanie piosenki budzi niby jakieś symptomy znajomości, coś jak historia twojego pierwszego przeklęcia w wieku lat trzech, kiedy podczas rodzinnego wypadu do babci Jasi flipsy wysypały ci się na podłogę, co opowiadało ci już tylu ludzi, że w końcu wziąłeś tę historię za swoje własne wspomnienia.

Piosenka pochodzi z ich drugiego krążka “Aquarius”, o którego istnieniu możecie nie mieć pojęcia, choć odniósł całkiem spory komercyjny sukces. Zadebiutowała na pierwszym miejscu i stała się najlepiej sprzedającym się singlem roku 2000 w Danii. Mimo to sukces jaki “Cartoon Heroes” odniosła na papierze, nijak się ma do mocy “Barbie Girl”.

Kiedy głębiej wejdziemy w liczby okazuje się, że klip do “Cartoon Heroes” kosztował 3,5 mln dolarów. Czaicie? 3,5 bańki plasuje obrazek Aqua na ósmym miejscu zestawienia najdroższych teledysków wszech czasów. Myślę, że przemawiam teraz w imieniu wszystkich tu zebranych: że co kurwa?

By nadać temu odpowiedniej perspektywy, klip jest droższy niż “November Rain” Guns’n’Roses (1,5 mln dolarów), w którym zobaczycie ceremonię ślubną, pogrzeb i występ orkiestry na żywo, nie wspominając o pięciopiętrowym torcie, zaprojektowanym tylko po to, by ktoś mógł w nim zanurkować w zwolnionym tempie. Kosztował więcej niż “Bad” Michaela Jacksona, który przy swoich 18 minutach i 5 sekundach długości jest w zasadzie niesamowicie kosztownym i bogato choreografowanym filmem klasy B. Wydano na niego więcej niż połowę tego co na “Die Another Day” Madonny, mającego taki budżet, ponieważ był tytułowym utworem do kolejnego filmu o przygodach Jamesa Bonda. Wszystkie są mocnymi i pamiętnymi akcentami popkultury, a na dodatek przetrwały próbę czasu. Z drugiej strony mamy Aqua wywalających szafę kasy na krótki film, w którym czwórka zainspirowanych “Piątym Elementem” i “Battlestar Gallactica” Marsjan wybijają gigantycznych cyklopów, po to by 17 lat później jakiś gówniarz zapytany o ich dzieło, powiedział: “Przepraszam, nie przypominam sobie”.

Spójrzcie, “Cartoon Heroes” nie ma mniejszej wartości od “November Rain” tylko dlatego że jest celowo durne. Jednakże trzy i pół miliona? TRZY I PÓŁ MILIONA? DOLARÓW??? Harmony Korine stworzyłby za to trzy części “Skrawków”. To tylko 500 kafli mniej niż kosztowało “Między słowami”. To dokładnie taki sam budżet jak w przypadku “Goło i wesoło”. Kocham Aqua jak kolejną najntisową dziwkę, jednak to kolejny wyraz nadużycia eurodance’u.

Czuję się zobowiązana spytać: co, jak, a przede wszystkim – dlaczego?

Próbowałam skontaktować się z Aquą lub przynajmniej kimś z jej sąsiedztwa, by poznać historię klipu, który kosztował niemal tyle co kilka wysp na Pacyfiku. Skąd akurat taki zamysł na teledysk? Kto uwierzył w niego tak mocno, iż postanowił wyssać jedyne-takie-w-życiu dochody artystów i utopić je w sprawie? Jak mamy oceniać to, że klip jest jednym z najdroższych muzycznych obrazków w historii, kiedy nie wywołało to nawet najmniejszej reakcji ze strony żaby Pete’a.

Choć poruszyłam niebo i ziemię, nie jestem w stanie przekazać wam żadnych pewnych odpowiedzi. Aqua byli zbyt zajęci graniem sześciu koncertów w Skandynawii, odpowiedział mi w mailu ich menadżer. Skąd wziął się pomysł i kto zdecydował się pod nim podpisać pozostanie jedną z największych zagadek ludzkości. Jedyne co mogę wam przekazać to kilka niepotwierdzonych domysłów, dowodzących dlaczego aż tyle to kurwa kosztowało?

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA POWSTANIE GIGANTYCZNEGO CYKLOPA™ ($23,000)

REPLIKI ZBIORNIKÓW KRIOGENICZNYCH ($70,000)

KILKA SEKUND LATANIA, BO CZEMU NIE ($7,000)

SCENOGRAFIA ($350,000)

KOSMICZNE PORNO ($100)

POZAZIEMSKI BUFET ($300)

CI GOŚCIE ($50)

PEŁNA KOMPUTEROWYCH EFEKTÓW SCENA OBEZWŁADNIENIA GIGANTYCZNEGO CYKLOPA™ LASEREM ($3,149,530)

FRYZURY I MAKIJAŻ ($20)

Czy ktoś mógłby pomóc mi w określeniu budżetu, mój przemysł umiera.