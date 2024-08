Obejrzyj zwiastuny gier z E3 zamiast pracować

Artykuł pierwotnie ukazał się na Motherboard

Dobrze cię rozumiemy. Jest lato. Za oknem piękna pogoda, a ty wolałbyś być wszędzie, tylko nie za swoim biurkiem. Na szczęście jest droga ucieczki. W ostatnich dniach najwięksi producenci gier wideo pokazali zapowiedzi swoich najlepszych nadchodzących premier. Dlaczego by nie zrobić sobie chwili przerwy i obejrzeć kilku zwiastunów? Każdy tak robi. Spokojnie, robota nie zając, a my nikomu nie powiemy.

Cyberpunk 2077

CD Projekt Red, polskie studio, które zrobiło z Wiedźmina międzynarodowy fenomen, tym razem prezentuje Cyberpunk 2077. Gra powstała na podstawie licencjonowanego papierowego RPG. Ma być rozległa i rozgrywać się w megamieście, a reszty możemy się domyślić. Życie na marginesie w sosie z technologii przyszłości. No i pewnie karcianka.

Anthem

Anthem to najnowszy RPG akcji typu open world produkcji Bioware. Wygląda jak skrzyżowanie Destiny i Warframe.

Halo Infinite

Dobrego Spartanina nic nie powstrzyma. Halo powraca, a wraz z nim Master Chief.

Doom Eternal

Doom zaliczył dość niespodziewany powrót do formy jak na starej szkoły strzelankę. Od ponad dziesięciu lat nikogo nie obchodziło, co się stało z Gościem z Dooma, który sobie biegał i zabijał demony. Bethesda jednak sprawiła, że ognie piekielne znów zapłonęły. Teraz chce zaprowadzić piekło na ziemi, a my nie możemy się nacieszyć.

Wolfenstein: Youngblood

Bethesda wykręciła jeszcze jedną cwaną sztuczkę: sprawiła, że seria Wolfenstein jest po prostu genialna. Na koniec poprzedniej części BJ i jego żona doczekali się dwóch córek bliźniaczek. W Wolfenstein: Youngblood, trzeciej odsłonie cyklu, gracz wciela się właśnie w te dwie identyczne dziewczynki, by w alternatywnej przyszłości walczyć z faszyzmem, który wciąż podnosi swój obmierzły łeb.

Gears of War 5 i spinoffy

Cykl Gears of War zawsze stanowił dość niepoważną serię gier akcji, w której fabuła przewyższała gameplay. Fani Gears of War doczekają się nie jednej, a trzech nowych gier, w tym jednej kontynuacji głównej historii oraz dwóch różnych spinoffów.

Sea of Solitude

EA zawsze udaje się wypuścić kilka niezależnych niespodzianek. W tym roku jest to Sea of Solitude, która zapowiada się na grę dla każdego, kto na wspomnienie The Legend of Zelda: Windwaker dostaje dreszczy nostalgicznej rozkoszy.

The Division 2

Znudziło ci się bieganie po Nowym Jorku i strzelanie do szabrowników, podczas gdy ludzkość jest niszczona przez epidemię? Ubisoft ma na to radę i przenosi kontynuację inspirowanej prozą Toma Clancy’ego gry The Division nieco na południe, do Waszyngtonu.

Fallout 76

Lubisz Fallout? To dobrze, bo Bethesda zrobiła kolejny. Fallout 76 różni się od poprzednich części: to multiplayer RPG typu open world, rozgrywający się w postapokaliptycznych górach Zachodniej Wirginii. Można też grać samemu, ale wygląda na to, że najwięcej zabawy będzie można znaleźć w drużynowej rozgrywce.

Sekiro: Shadows Die Twice

Sukces Dark Souls i Bloodborne pokazał, że mało kto może się równać z From Software, jeśli chodzi system walki w grze akcji. W Sekiro: Shadows Die Twice From bierze na warsztat samurajów. Czego tu nie lubić?

Metro Exodus

Seria Metro stanowi rosyjską odpowiedź na gatunek postapokalipsy. Zawsze przebiegały bardziej linearnie niż gry z cyklu Fallout. Jednak Metro Exodus, w którym gracz musi zarządzać pociągiem przemierzającym jałowe pustkowia, przenosi grę w środowisko open world.

No i co? Mówiliśmy, że to lepsze niż praca.

