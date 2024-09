Numer “All My Friends” LCD Soundsystem przerobiony na kołysankę dla dzieci

Jest wiele rzeczy, które chciałbym powiedzieć o Rockabye Baby, firmie, która “bierze miłość rodziców do rockowej muzyki i przerabia ją w słodkie instrumentalne kołysanki”. Chciałbym porozmawiać o tym, że wydali 86 płyt w ciągu ostatniej dekady; chciałbym porozmawiać o ich niezachwianym zaangażowaniu do wymyślonej przez nich formy, nawet gdy w grę wchodzą tak niepasujące nagrania jak “The Way I Am” Eminema czy “We Will Rock You” Queen; chciałbym porozmawiać o okładkach do “Lullaby Renditions of Radiohead” czy “Lullaby Renditions of Queens of the Stone Age”.

Nie będzie jednak pogadanek na te tematy. Zamiast tego, zostawię was z kołysanką “All My Friends” LCD Soundsystem. Zostawię was także z informacją, że utwór zapowiada album “Birthday Party”, którzy ukaże się z okazji 10-lecia Rockabye Baby. Premiera już 14 października. Zostawię was z tym i wyzywam was, byście zrobili wszystko co macie do zrobienia, kiedy zdacie sobie sprawę, że ich cała dyskografia jest na Spotify.