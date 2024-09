Werner Herzog zanalizował wideo Kanye Westa “Famous”

Pozwólcie, że zanim przejdziemy do głównej historii, opowiem wam trochę o Wernerze Herzogu.

Werner Herzog – człowiek, postać mityczna, scenarzysta, reżyser filmowy, autor, aktor i krytyk – przypadkowo został filozofem w najprawdziwszym rozumieniu tego słowa. Werner Herzog zrobił filmy o jaskiniach, sterowcach i celi śmierci – w każdym z tych wydawać by się mogło banalnych miejscach znajdując tajemniczość i drażniącą empatię w stosunku do ludzi, których społeczeństwo nauczyło nas nienawidzić. Werner Herzog dosłownie zjadł swojego buta po tym, jak przegrał zakład. Kiedy został postrzelony podczas wywiadu z Markiem Kermode, wykrwawiając się obśmiał całą sytuację mówiąc, że to tylko “nieznaczący pocisk”. Werner Herzog może rozmawiać o wszystkim, będąc nawet głosem kreskówkowego potwora tłumaczącego jak cała kultura ludzka oparta jest na żartach o penisach i będzie to najbardziej fascynująca wypowiedź jaką kiedykolwiek słyszeliście. Jego ostatni film “Lo i stało się. Zaduma nad światem w sieci” bada przeszłość, teraźniejszość i przyszłość internetu oraz to jak wpływa na interakcje ludzkie i współczesne społeczeństwo.

Ostatnio w wywiadzie poproszono go, by zanalizował wideo “Famous” Kanye Westa i tak jak się spodziewaliśmy, nadał mu zupełnie nowe życie, interpretując je jako medytację na temat tożsamości w dobie mediów społecznościowych.

“Teraz…” – mówił. “Czy to prawdziwy Donald Trump czy to podróbka? To interesujące, że tak łatwo wykreować sobowtóra w sieci. Dla mnie jako storytellera najważniejsze jest coś, co zawsze powtarzam – w filmie, tak, masz historię i ją rozwijasz, ale jednocześnie musisz być ostrożny i myśleć o organizacji równoległej historii – osobnej niezależnej opowieści, która pojawia się tylko w zbiorowym umyśle publiczności. Kiedy słyszysz rap, który jest bardzo dobry, nagle daje mu to więcej czasu niż cokolwiek innego by się nad tym zastanowić. To wideo daje ci przestrzeń do stworzenia równoległej historii i myślisz na okrągło: czy ci ludzie są prawdziwi? Czy są sobowtórami? Jaka jest ich historia? Co robią? Jak imprezowali? Co sprawiło, że są tu razem?”.

Nie będę spoilerowała za bardzo i przytaczała całej wypowiedzi, powinniście sami usłyszeć komentarz Wernera Herzoga, ale warto jeszcze wspomnieć o jednym zdaniu najwspanialszej postaci New German Cinema, uznanej i podziwianej w wielu dziedzinach sztuki: “Widzę tutaj coś zweryfikowanego, co jest niezbędne w prawdziwie głębokim storytellingu”.

Zobaczcie poniżej, co jeszcze Herzog ma do powiedzenia na temat “Famous” Kanye Westa.