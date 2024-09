Buntownicza kapela Skux debiutuje z dwoma kawałkami

Zdjęcie Nathan Taare

Nie znajdziecie zbyt wielu informacji w sieci o Skux. Punkowcy z Nowego Jorku/Nowej Zelandii grają razem dopiero od kwietnia tego roku, a ich obecność w mediach społecznościowych potwierdzona została jedynie postem na Instagramie z podpisem “Ćwiczyliśmy 6 godzin, stworzyliśmy 6 kawałków i zagraliśmy koncert w ciągu trzech dni od narodzenia grupy” oraz wideo marnej jakości na YouTubie, gdzie grupa szaleje na scenie do “Get Free” The Vines.

W skład zespołu wchodzi Ayisha Jaffer oraz Dan Walker z The Death Set, ale to Aiysha trzyma cały projekt w ryzach. Teraz prezentujemy debiutancki materiał grupy “The Two Sides of She”. Znalazły się na nim dwa premierowe numery. “On Her Way” to chwytliwy, słodki kawałek, podczas gdy “More Than 10 Things” odsłania mniej elegancką stronę kapeli.

“Pisanie z Dan Walkerem z The Death Set, grupy która moim zdaniem ma najbardziej surowe, punkowe brzmienie, to było idealnie połączenie. “More Than 10 Things” zostało oparte na moim ulubionym klasyku “10 Things I Hate About You”. Napisałam te wersy jako miłosny wiersz do chłopaka z którym się spotykałam. Związek oczywiście nie skończył się szczęśliwie (rzucił mnie na dzień przed rozpoczęciem trasy) i dlatego też refren “More Than 10 Things” interpretuje wiersz w zupełnie inny sposób. “On Her Way” było dla bardziej mnie i dla tych koczowników, którzy są podobni. Opowiada o kobiecie w pracy i przygodzie, zawsze miłej, nieprzestającej działać, po prostu takiej, która idzie do przodu”.

Sprawdźcie “The Two Sides of She” poniżej i trzymajcie rękę na pulsie, miejmy nadzieję, że grupa ma do zaoferowania o wiele więcej w ciągu najbliższych kilku miesięcy.