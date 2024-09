The Blood Arm powracają z klipem “What Kind of Animal R U?”, w którym ewidentnie widać inspirację Lynchem

Nareszcie! Śledzimy dokonania The Blood Arm od 2006 roku, kiedy wydali swój piekielnie dobry drugi album “Lie Love Lie”. Właśnie tam znalazł się chwytliwy kawałek “Suspicious Character” z charakterystycznym refrenem: “I like all the girls and all the girls like me!”.

Od tego czasu grupa przeprowadziła się z Los Angeles do Berlina. Wybór miasta był nieprzypadkowy – piwo jest tańsze, sufity wyższe i ktoś zawsze imprezuje. W tym miesiącu zespół wydał piąty krążek, “Kick ‘em in the Sunglasses”, który jest odzwierciedleniem manifestu “Sex, Rock & Roll, Literature!”. Inspiracja przyszła prosto ze stolicy Niemiec. Debaucherous! Decadent! Sexy! Dark!

Videos by VICE

Poniżej znajdziecie singiel i teledysk, który promuje wspomniane wydawnictwo.

“Well you can ride me like a horse / Can you whip me like a mule / You can work me like an ox / I don’t mind if you are cruel” – śpiewa ironicznie wokalistka. Jesteśmy na tak, gdy chodzi o tego typu dominację. Wizualizacja zainspirowana filmami Davida Lyncha przypomina bajkę o Czerwonym Kapturku, z tą różnicą, że główne role ofiary i oprawcy zostały odwrócone. Wideo wyreżyserowane przez Toma Philipsona z Auto64.com, zostało nakręcone w ciągle istniejącym squacie grupy. Jak słychać i widać, rock w Berlinie ma się dobrze. Danke schön.

Kick em in the Sunglasses ukazało się nakładem Duchess Box Records.