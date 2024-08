Przemieniliśmy przypadkowe osoby w ich wymarzoną wersję siebie

ZDJĘCIA: Holly Falconer

STYLIZACJA: Kylie Griffiths

ASYSTENTKI STYLISTKI: Rachel Williamson i Beth Whitehead

MAKIJAŻ: Michelle Dacillo z użyciem kosmetyków Mac

WŁOSY: Elvire Roux używając produktów Bumble i bumble

RYSUNKI NA CIAŁACH: Tom Scotcher

WYWIADY ULICZNE: Georgia Rose

W ramach tworzenia tego artykułu zapytaliśmy internautów o to, kim zawsze chcieli zostać. Następnie powiedzieliśmy im, żeby przyszli do naszej redakcji, a my spełnimy ich marzenia i wystylizujemy na gotkę, ludzką lalkę, drag queen czy na kogokolwiek innego. Na końcu przeszliśmy się ulicami miasta i zapytaliśmy przypadkowych przechodniów o to, w której wersji bardziej podobali im się nasi bohaterowie – przed czy po metamorfozie.

Wszystkie ubrania modelki; P: top z American Apparel top, spodnie z Blitz Vintage

„Nazywam się Eloise, mam 22 lata i zaraz zostanę wytatuowana na całym ciele. Postanowiłam przejść tę metamorfozę, ponieważ od zawsze marzyłam o posiadaniu wielu tatuaży. Jednak kiedy byłam młodsza, machnęłam sobie z tyłu szyi podobiznę Buddy, który wyglądem przypomina teraz cieknące gówno. Dlatego nigdy więcej już się nie wydziarałam”.

Drogi przypadkowy przechodniu, twoim zdaniem Eloise wygląda lepiej przed czy po naszej metamorfozie?

John, 34: Och, uwielbiam takie tatuaże. Dziewczyna zdecydowanie wyraża się poprzez swój wygląd. Oferuję ludziom duchowe doradztwo – pracuję z ich energią – i wierzę, że to bardzo ważna sprawa.

Julienne, 26: Cudownie tutaj wygląda, przypomina lesbijkę z robotniczej dzielnicy.

Stuart, 22: W obu wersjach fajnie się prezentuje. Z tą wydziaraną chętnie bym się zaprzyjaźnił.

Wszystkie ubrania modela; P: koszulka z Rokit

„Nazywam się Ken. Chcę zostać fanem Star Treka (ang. Trekkie), ponieważ jestem naprawdę szalonym facetem i bardzo lubię Star Treka i chcę, aby wszyscy wiedzieli, że kocham Star Treka i jestem szalony!”

Drogi przypadkowy przechodniu, twoim zdaniem Ken wygląda lepiej przed czy po naszej metamorfozie?

Fabien, 26: Uważam, że ludzie, którzy wyróżniają się wyglądem, są lepsi od innych, dlatego wybieram Star Treka.

Julia, 23: Wersja po metamorfozie za bardzo trąci myszką, żeby mogła przejść. Podoba mi się to, jak wygląda normalnie.

Alex, 22: Po prostu przypomina idiotę.

Wszystkie ubrania modelki; P: bluza i kurtka z River Island, spodnie z New Look

„Nazywam się Faye, mam 30 lat, mieszkam w Londynie i chcę zostać wystylizowaną na poważną kobietę biznesu. W moim wieku chyba powinnam zacząć się ubierać staranniej i bardziej elegancko”.

Drogi przypadkowy przechodniu, twoim zdaniem Faye wygląda lepiej przed czy po naszej metamorfozie?

Stuart, 22: Podoba mi się jako kobieta biznesu, wygląda jak osoba z klasą. A do tego jeszcze ten układ rąk, cudo.

Ellie, 26: Gdybym musiała wybrać? Zdecydowanie wolę ją jako kobietę sukcesu. Wygląda jak prawdziwa zołza.

Sarah, 31: Podoba mi się wersja sprzed metamorfozy. Zdaje się znacznie naturalniejsza i przypomina samą siebie.

Wszystkie ubrania modelki; P: koszulka polo i spodnie z Topmana

„Nazywam się Melanie, mam 34 lata i zaraz zrobią ze mnie mężczyznę. Chciałam przejść taką przemianę, ponieważ czuję, że faceci są przedstawiani jako emanujący siłą i władzą, a chciałabym, żeby kobiety czuły się tak samo. Właśnie dlatego na jeden dzień stanę się mężczyzną”.

Drogi przypadkowy przechodniu, twoim zdaniem Melanie wygląda lepiej przed czy po naszej metamorfozie?

Stuart, 22: No bez jaj, żartujesz sobie! To dziewczyna? W filmie spokojnie mogłaby zagrać i laskę, i faceta.

Paula, 25: O mój Boże, uwielbiam obie wersje. W rzeczywistości to kobieta czy mężczyzna?

Julienne, 26: Jest zjawiskowa jako mężczyzną, po prostu idealna. Uwielbiam przebieranie się za osobę innej płci!

Wszystkie ubrania modelki; P: gumki z American Apparel, sukienka z Motel, akcesoria i torebka z Claire’s

„Nazywam się Iris, mam 27 lat i zostanę zamieniona w ludzką lalkę. Kiedy byłam młodsza, zawsze chciałam być jak Barbie: mieszkać w dużym, różowym domku dla lalek i ubierać się jak ona. Przyszłam tu, aby spełnić moje marzenia!”

Drogi przypadkowy przechodniu, twoim zdaniem Iris wygląda lepiej przed czy po naszej metamorfozie?

Paula, 25: Ale fajnie! Podoba mi się druga wersja, bardzo przypomina modę z lat 60.

Alex, 22: Nie wiem, co to jest, ale nie przekonuje mnie ten zestaw kolorów. Wygląda jak tęcza.

Julienne, 26: Świetna sprawa! Kojarzy mi się z Sheilą, piosenkarką z lat 80.

Wszystkie ubrania modela; P: krawat z Absolute Vintage, kurtka i koszula z Rokit

„Nazywam się Tom, mam 22 lata i pochodzę z Brighton. Dzisiaj stanę się juggalo [określenie ludzi, którzy są fanami grupy Insane Clown Posse i innych artystów z Psychopatic Records – przyp. red.]. Wyglądają dosyć dziwnie, a ja lubię niespotykane i oryginalne twarze, więc postanowiłem zostać jednym z nim. Do tego podoba mi się związana z nimi muzyka”.

Drogi przypadkowy przechodniu, twoim zdaniem Tom wygląda lepiej przed czy po naszej metamorfozie?

Julia, 23: Bardziej podoba mi się druga wersja, ponieważ jest w niej więcej białego, a ja lubię ten kolor.

Stuart, 22: Wolę drugie wcielenie, przypomina mi Jokera. Wygląda zajebiście.

Ellie, 26: Na co dzień prezentuje się lepiej. Szczerze mówiąc, ta druga stylizacja jest dosyć żałosna. Co on w ogóle robi ze swoimi rękami?

Wszystkie ubrania modelki; P: boa z piór z High Soho, sukienka z New Dress, rękawiczki z Absolute Vintage

„Jestem Tabitha. Mam 30 lat, mieszkam w Londynie i dzisiaj zmieniają mnie w drag queen, ponieważ od zawsze lubiłam przesadę. Wciąż nie wymyśliłam sobie nowego imienia, więc odezwę się do was później”.

Drogi przypadkowy przechodniu, twoim zdaniem Tabitha wygląda lepiej przed czy po naszej metamorfozie?

Stavros, 21: Zdecydowanie wolę drugą wersję. Uwielbiam drag queens.

Paula, 25: Druga wersja jest świetna, przypomina prawdziwą diwę.

John, 34: Zdecydowanie się nie ogranicza. Uważam, że wyrażanie własnej seksualności jest bardzo ważne, a ona najwyraźniej to robi. Bardzo fajne.

Wszystkie ubrania modela; P: szalik od Charlotte Simone, bluza i koszula z Topmana

„Mam na imię Jon, jestem 28-latkiem i pochodzę z Croydon. Dziś zmieniają mnie w gwiazdę popu, ponieważ na studiach specjalizowałem się w muzyce popularnej i marzę o karierze popowego wokalisty”.

Drogi przypadkowy przechodniu, twoim zdaniem Jon wygląda lepiej przed czy po naszej metamorfozie?

Ellie, 26: Niebieski bardziej mu pasuje. Lepiej wygląda w żywych kolorach.

Julienne, 26: Bije od niego moc.

Paula, 25: Bardzo podoba mi się ta puszysta rzecz.

Wszystkie ubrania modelki; P: Biżuteria rękawiczki z Claire’s, bluzka modelki

„Cześć, jestem Helen, a dzisiaj zmieniają mnie w gotkę. Zdecydowałam się na taką metamorfozę, ponieważ zawsze chciałam się zbuntować i zobaczyć, jakie to uczucie tak bardzo wyróżniać się w tłumie. A przecież goci to zupełnie normalni ludzie. No i nie oszukujmy się, podobała mi się perspektywa chodzenia przez jeden dzień w tak dziwacznym makijażu”.

Drogi przypadkowy przechodniu, twoim zdaniem Helen wygląda lepiej przed czy po naszej metamorfozie?

John, 24: Sprawia wrażenie luzaczki, takiej matki-hipiski, która robi twoim znajomym miętową herbatę i pozwala wam palić trawę. Podoba mi się też metamorfoza, bo wygląda, jakby dawała wyraz tłumionemu wkurwieniu.

Ellie, 26: Naprawdę dobrze się prezentuje jako gotka.

Sarah, 31: To przerażające.

Artykuł oryginalnie ukazał się na VICE US.



